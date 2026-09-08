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Giáo dục

Quảng Ninh:

Lấn chỗ xe buýt miễn phí, ô tô cá nhân đẩy học sinh vào nguy hiểm

Quốc Nam

TPO - Tuyến xe buýt học sinh miễn phí tại TP Quảng Ninh vừa hoạt động được 2 ngày đã gặp khó khi hàng loạt ô tô cá nhân chiếm dụng điểm dừng đỗ, đẩy các em vào thế nguy hiểm khi phải đứng dưới lòng đường.

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Từ ngày 7/8, tuyến xe buýt đưa đón học sinh miễn phí tại 3 phường Hà Tu, Hạ Long, Hồng Gai thuộc Thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động để đưa đón gần 1.700 học sinh đến trường. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong, tại nhiều điểm dừng đỗ xuất hiện tình trạng ôtô cá nhân đỗ lấn chiếm vào làn dừng xe buýt gây cản trở việc ra vào.
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Rất nhiều tài xế do vô tình hoặc cố ý đã ngang nhiên dừng, đỗ xe tại các điểm đón trả học sinh của xe buýt.
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Tại điểm đón Chung cư Đông Bắc thuộc phường Hạ Long, hàng dài xe đỗ chắn khiến xe buýt không thể vào điểm đón.
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Tại điểm Công viên hoa Hạ Long, phường Hồng Gai, nhiều phương tiện dừng đỗ chắn lối vào trạm sạc điện của xe buýt. Trước đó, phường Hồng Gai bố trí lắp đặt nhiều trụ sạc điện ưu tiên dành cho xe buýt đưa đón học sinh tại khu vực này.
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Tại điểm đón trước chung cư Lideco Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, xe buýt phải dừng ra làn ngoài nơi nhiều phương tiện đang di chuyển để đón học sinh do bị chiếc xe con màu đỏ đỗ chiếm lối vào. Học sinh phải chen vào những khe hẹp hoặc đi xuống lòng đường để lên xe gây tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
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Em Nguyễn Thị Thu Phương, học sinh trường THPT Hòn Gai cho biết, cảm thấy nguy hiểm khi xe buýt phải dừng ở ngoài đường trong khi điểm đón được thành phố cắm biển và kẻ vạch sơn lại bị các phương tiện ôtô cá nhân chiếm dụng. "Em mong cơ quan chức năng tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức, dừng đỗ đúng điểm, trả lại không gian an toàn cho xe buýt đón chúng em đi học", Phương chia sẻ.
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Sau khi tình trạng ô tô cá nhân dừng chắn lối vào của xe buýt điện, lực lượng Công an, CSGT các phường đã cử lực lượng ra kiểm tra, điều tiết giao thông.
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Một chiến sĩ công an cho biết trong ngày đầu tiên lực lượng chức năng gọi điện thông báo, nhắc nhở và tuyên truyền cho người dân có phương tiện cá nhân không dừng đỗ vào làn dừng đỗ của xe buýt đưa đón học sinh. Đồng thời, yêu cầu chủ phương tiện di chuyển xe ra khỏi khu vực ưu tiên để đảm bảo việc xe buýt ra vào đón học sinh an toàn.
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Lối vào điểm dừng đỗ xe buýt thông thoáng hơn sau khi lực lượng chức năng thông báo, nhắc nhở yêu cầu xe di chuyển.
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Ngoài ra, lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở lái xe không dừng đỗ lấn chiếm lòng đường trong quá trình đưa đón học sinh đến trường.
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Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đào Tất Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai cho biết, phường đã lắp đặt toàn bộ camera tại 29 điểm dừng đỗ trên địa bàn phường và truyền thẳng về trung tâm chỉ huy đặt tại trụ sở UBND phường để theo dõi.
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"Những hành vi đỗ xe vào điểm dừng đỗ xe buýt gây cản trở giao thông phường Hồng Gai sẽ chuyển sang cơ quan công an làm căn cứ ra thông báo xử phạt nguội. Ngoài ra, đường dẫn truy xuất vào hệ thống camera chúng tôi sẽ cung cấp cho phụ huynh học sinh, nhà trường để theo dõi quá trình lên xe của con em mình theo thời gian thực", ông Thắng chia sẻ.
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Đến sáng 8/9 vẫn còn một số phương tiện cố tình dừng đỗ vào điểm dừng ưu tiên. Hình ảnh chiếc xe biển Quảng Ninh đỗ ngay điểm đón đối diện Trường TH Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai. Lực lượng Công an, CSGT dán thông báo phạt nguội lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với lỗi "Đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt". Căn cứ theo điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên của lái xe bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng.
Quốc Nam
#giao thông #đón học sinh #Quảng Ninh #xe buýt #đỗ xe sai quy định #an toàn giao thông #Quảng Ninh #thành phố Quảng Ninh

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