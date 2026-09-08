Lấn chỗ xe buýt miễn phí, ô tô cá nhân đẩy học sinh vào nguy hiểm

TPO - Tuyến xe buýt học sinh miễn phí tại TP Quảng Ninh vừa hoạt động được 2 ngày đã gặp khó khi hàng loạt ô tô cá nhân chiếm dụng điểm dừng đỗ, đẩy các em vào thế nguy hiểm khi phải đứng dưới lòng đường.
Em Nguyễn Thị Thu Phương, học sinh trường THPT Hòn Gai cho biết, cảm thấy nguy hiểm khi xe buýt phải dừng ở ngoài đường trong khi điểm đón được thành phố cắm biển và kẻ vạch sơn lại bị các phương tiện ôtô cá nhân chiếm dụng. "Em mong cơ quan chức năng tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức, dừng đỗ đúng điểm, trả lại không gian an toàn cho xe buýt đón chúng em đi học", Phương chia sẻ.
Đến sáng 8/9 vẫn còn một số phương tiện cố tình dừng đỗ vào điểm dừng ưu tiên. Hình ảnh chiếc xe biển Quảng Ninh đỗ ngay điểm đón đối diện Trường TH Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai. Lực lượng Công an, CSGT dán thông báo phạt nguội lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với lỗi "Đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt". Căn cứ theo điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên của lái xe bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng.