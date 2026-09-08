Quảng Ninh: Lấn chỗ xe buýt miễn phí, ô tô cá nhân đẩy học sinh vào nguy hiểm

TPO - Tuyến xe buýt học sinh miễn phí tại TP Quảng Ninh vừa hoạt động được 2 ngày đã gặp khó khi hàng loạt ô tô cá nhân chiếm dụng điểm dừng đỗ, đẩy các em vào thế nguy hiểm khi phải đứng dưới lòng đường.