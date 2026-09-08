Gom rác đổi cháo sáng

TPO - Từ những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn được gom lại từ mỗi gia đình, người dân xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) có thể đổi lấy một bát cháo nóng. Những thứ từng bị xem là rác bỏ đi đang được biến thành nguồn quỹ để sẻ chia với người khó khăn.

Người dân xã Nghĩa Giang tỉnh Quảng Ngãi đổi rác thải nhựa, nhận bữa sáng yêu thương.

Mang chai nhựa đến đổi bữa sáng

6h sáng, Nhà văn hóa thôn An Long (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đã có người ra vào. Người xách túi, người mang bao tải nhỏ. Bên trong là những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn được gom và phân loại từ nhà.

Tại đây, những thứ thường bị bỏ đi trở thành “tấm vé” để người dân nhận một phần cháo nóng trong chương trình “Đổi rác nhựa, nhận bữa sáng yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Giang triển khai.

Những chai nhựa, vỏ lon được người dân phân loại, thu gom mang đến đổi lấy cháo

Người già, phụ nữ, trẻ em cùng tham gia. Có người chỉ mang một túi nhỏ, có người gom được cả bao chai nhựa sau nhiều ngày. Chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn được cân, phân loại rồi tập kết để bán gây quỹ.

Bà Lê Thị Ánh, trú thôn An Long, cho biết gia đình bà đã hình thành thói quen phân loại rác ngay tại nhà.

“Tôi thường xuyên phân loại rác. Rau, củ, quả thừa tận dụng làm thức ăn cho gà; bao ni lông để riêng để thu gom, còn chai nhựa dành lại để đóng góp cho mô hình. Tôi thấy cách làm này rất ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường vừa giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có được bữa sáng ấm lòng”, bà Ánh chia sẻ.

Điểm dễ nhận thấy tại buổi đổi rác là nhiều người không nhận cháo bằng hộp nhựa dùng một lần. Họ chủ động mang theo cà mèn.

Chiếc cà mèn nhỏ vừa đựng được phần cháo nóng, vừa không tạo thêm một hộp nhựa phải bỏ đi sau bữa sáng.

“Lâu nay, chai lon bị vứt nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Nay chị em phụ nữ phối hợp với chùa làm mô hình này, tôi thấy rất ý nghĩa nên nhiệt tình tham gia”, bà Nguyễn Thị Ngọc Trị, trú thôn An Long, nói.

Người dân mang dụng cụ cá nhân đến nhận cháo, góp phần hạn chế đồ nhựa dùng một lần.

Theo bà Lê Thị Bích Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Giang, toàn bộ chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn sau khi thu gom được bán gây quỹ.

Số tiền thu được từ mỗi lần bán không lớn, nhưng được góp lại từ nhiều người để mua nguyên liệu, chuẩn bị những bữa sáng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ một chai nước, một vỏ lon hay một mảnh giấy vụn, giá trị có thể chỉ vài trăm đồng. Khi được thu gom đều đặn, những đồng tiền nhỏ ấy được góp lại thành một khoản quỹ cho những bát cháo buổi sáng.

Phía sau bát cháo nóng

Các cán bộ hội phụ nữ chuẩn bị nguyên vật liệu để nấu cháo từ rất sớm.

Để những phần cháo có mặt tại Nhà văn hóa thôn An Long vào sáng sớm, công việc đã bắt đầu từ trước đó nhiều giờ.

Khoảng 1h sáng, các thành viên Hội Phụ nữ cùng ni sư, phật tử chùa Điền Long bắt đầu sơ chế nguyên liệu, vo gạo, chuẩn bị rau củ và nấu cháo.

Cà rốt, khoai lang, khoai tây, bắp cùng các loại đậu được nấu nhừ. Khi trời còn chưa sáng, những nồi cháo đã được chuẩn bị để kịp trao cho người dân.

Những bát cháo nóng hổi.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trị, phật tử chùa Điền Long, cho biết trước đây bà thường bắt gặp chai nhựa, lon và nhiều loại rác bị vứt ngoài đường. Khi Hội Phụ nữ phối hợp với chùa thực hiện mô hình, bà cùng nhiều phật tử tham gia.

Ni sư Thích Nữ Phước Hạnh, Trụ trì chùa Điền Long, cho rằng mô hình kết hợp việc giữ gìn môi trường với hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

“Chùa đã vận động phật tử tham gia và sẽ tiếp tục đồng hành để duy trì mô hình”, ni sư Phước Hạnh nói.

Hội viên phụ nữ xã Nghĩa Giang ký cam kết thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nhà”.

Trước khi triển khai chương trình “Đổi rác nhựa, nhận bữa sáng yêu thương”, xã Nghĩa Giang đã thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nhà”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phân loại rác sinh hoạt và trao 300 giỏ đựng rác cho người dân.

Từ việc phân loại rác tại nhà, người dân có thêm một lý do để giữ lại những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn thay vì bỏ chung vào túi rác.

Theo bà Lê Thị Bích Lan, mô hình “Nồi cháo tình thương” đã được triển khai ở nhiều nơi, nhưng việc kết hợp thu gom rác tái chế để gây quỹ rồi đổi lấy bữa sáng là cách làm mới tại địa phương.

“Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã dự kiến nhân rộng mô hình đến các thôn, qua đó thu hút thêm người dân duy trì thói quen phân loại, thu gom rác tái chế tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa phát sinh, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch và chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn”, bà Lan nói.

Buổi sáng ở Nhà văn hóa thôn An Long kết thúc. Những túi chai nhựa, vỏ lon và giấy vụn được mang đi tập kết; những chiếc cà mèn được người dân cầm về.

Một phần rác được giữ lại thay vì vứt đi. Một bữa sáng nóng được trao cho người cần. Giữa hai việc tưởng như không liên quan ấy, một cách làm nhỏ đang được duy trì từ những đóng góp rất nhỏ của người dân.