'Bão bụi' khu vực cầu Thăng Long - Hà Nội

TPO - Dự án thi công trạm cân dưới chân cầu Thăng Long gây ra tình trạng bụi mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.