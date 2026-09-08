'Bão bụi' khu vực cầu Thăng Long - Hà Nội

TPO - Dự án thi công trạm cân dưới chân cầu Thăng Long gây ra tình trạng bụi mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.
Theo lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Xây dựng Hà Nội, công trình nhằm kiểm soát xe quá khổ, quá tải đi vào thành phố, qua đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và các cây cầu trên địa bàn Hà Nội.
Nắng nóng và bụi buộc người dân phải trang bị 'kín cổng cao tường' khi lưu thông.
Đại diện Ban Duy tu cho biết đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tăng cường tưới nước, vệ sinh khu vực thi công để hạn chế bụi phát tán, ảnh hưởng đến người dân và phương tiện. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết sau mưa chuyển nắng khiến mặt đường nhanh khô, trong khi lượng phương tiện qua lại lớn nên bụi dễ bị cuốn lên.
Nhiều thời điểm, cả đoạn đường chìm trong màn bụi, ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông.