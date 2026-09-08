Bật cười câu nói 'tôi có tiền' của khách Ấn Độ du lịch Hà Nội

Trong chuyến xe từ phố đi bộ hồ Gươm về Long Biên, vị khách Ấn Độ bất ngờ nói: "Tôi có tiền, đừng lo lắng". Câu nói khiến tài xế Trần Đức Hiếu bật cười vì cách nói thẳng thắn và hài hước.

Đằng sau câu nói "đừng lo, tôi có tiền" khi đi taxi ở Hà Nội của khách Ấn Độ Một đoạn video đăng trên mạng xã hội đang trở nên nổi tiếng khi vị khách Ấn Độ bước lên xe taxi nói "I have money, don't worry", khiến cả khách và tài xế đều cười.

Tối 2/9, tài xế Trần Đức Hiếu (31 tuổi, sống tại Hà Nội) đón một hành khách Ấn Độ từ phố đi bộ hồ Gươm về Long Biên, quãng đường khoảng 10-12 km. Khi lên xe, người này hỏi về công việc của Hiếu, tạo không khí vui vẻ cho chuyến đi.

Trong cuộc trò chuyện, vị khách cho biết đã sống ở Việt Nam 6 tháng, công tác tại một trường quốc tế. Con gái ông đang học tiếng Việt, có thể giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ mới này.

Lúc sau, người đàn ông chủ động nói với anh Hiếu: "Tôi có tiền, đừng lo lắng" - như một cách ngầm khẳng định tài xế không phải lo về việc thanh toán cước phí. Câu nói khiến cả hai bật cười.

"Đừng lo lắng"

Vị khách giải thích trước đó từng xem một video về một du khách Ấn Độ đi taxi tại Đà Nẵng vào tháng 8. Theo nội dung video, sau khi tài xế xe công nghệ chở khách tới nơi, người này chỉ cười và nói bằng tiếng Anh: "I don't have any money" (tạm dịch: Tôi không có tiền). Sự việc gây xôn xao và thu hút sự chú ý tại Việt Nam lẫn Ấn Độ.

"Đó là lý do hành khách nói trước với tôi rằng 'tôi có tiền'. Anh ấy chỉ muốn tạo không khí vui vẻ và để tôi yên tâm về chuyện thanh toán", tài xế nói với Tri Thức - Znews.

Kết thúc hành trình, vị khách xin tài khoản mạng xã hội cá nhân của anh Hiếu rồi nói vui: "Khi đưa video lên mạng, đừng làm tôi nổi tiếng nhé".

Tài xế Hiếu bật cười khi vị khách hài hước nói "Đừng lo lắng, tôi có tiền". Ảnh: Cắt từ video.

Sau đó, đoạn video được anh Hiếu chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích ghi lại khoảnh khắc đời thường trong công việc, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, thu về gần một triệu lượt xem.

Dưới bài đăng, vị khách Ấn Độ cũng để lại lời nhắn: "Tôi không ngờ video này lại nhận được nhiều tương tác đến vậy.

"Tôi không quá bất ngờ khi sự việc được quan tâm, bởi trước đó tôi từng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị khác với các khách hàng trên tài khoản mạng xã hội của mình", Hiếu nói.

Tài xế cho biết trong ôtô luôn một camera an ninh để theo dõi hành trình và một camera khác ghi lại cuộc trò chuyện hàng ngày với khách hàng. Trước khi ghi hình, anh đều hỏi và được khách hàng đồng ý.

Anh Hiếu đã nhiều lần chở khách Ấn Độ, hầu hết là những người đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Theo anh, một số khách nước ngoài khi đến Việt Nam đã quen với việc đặt xe qua các ứng dụng nên chủ động hơn trong việc di chuyển.

Nhóm du khách Ấn Độ tham quan TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Những cuộc trò chuyện ngắn với hành khách trên mỗi chuyến xe cũng giúp tài xế có thêm cơ hội rèn luyện ngoại ngữ. Học tiếng Anh từ nhỏ và yêu thích ngôn ngữ này, anh thường chủ động trò chuyện với khách nước ngoài để tìm hiểu thêm về cuộc sống và văn hóa ở địa phương.

Khách Ấn Độ bứt phá

Trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 612.000 lượt khách Ấn Độ, được đánh giá đây là thị trường "có sự bứt phá ngoạn mục". Nếu năm 2019, khách Ấn Độ đến Việt Nam chỉ ở mức khoảng 102.000 lượt, thì con số lần này đưa Ấn Độ trở thành một trong những thị trường nguồn lớn của du lịch Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia lý giải cú hích lớn cho sự bùng nổ này đến từ hệ thống đường bay thẳng ngày càng hoàn thiện. Các hãng hàng không lớn của Việt Nam đã phủ các đường bay kết nối trực tiếp từ New Delhi, Mumbai, Ahmedabad đến Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, giúp thu hẹp khoảng cách địa lý và giảm đáng kể chi phí di chuyển cho du khách.

Trước đó, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố dữ liệu về những điểm đến biển quốc tế được du khách Ấn Độ quan tâm trong tháng 7 và 8. Bên cạnh các lựa chọn quen thuộc, xu hướng tìm kiếm chỗ ở cho thấy thị trường này đang hướng tới nhiều điểm đến ven biển và đảo hơn tại Nam Á, Đông Nam Á và châu Âu.

Tại Việt Nam, Phú Quốc nổi bật với những bãi biển cát trắng và các khu vực thiên nhiên được bảo vệ trong vườn quốc gia. Đà Nẵng kết hợp đường bờ biển với nền ẩm thực phong phú, trong khi Hạ Long tiếp tục thu hút nhờ những đảo đá vôi và các hành trình du thuyền qua đêm.

"Khách Ấn Độ ngày càng trở thành một phân khúc quan trọng trong cơ cấu khách quốc tế, không chỉ tăng về lượng mà còn đa dạng về nhu cầu.

Các điểm đến được ưa chuộng vẫn là Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và TP.HCM, trong khi Hà Nội, Hạ Long và Ninh Bình đang nổi lên nhờ cảnh quan di sản và các trải nghiệm cao cấp", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, nói với Tri Thức - Znews.

Du khách Ấn Độ ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo bà Thu, thị trường này cũng khá đặc thù khi kết hợp nhiều mô hình, từ tour đoàn lớn, MICE (du lịch kết hợp hội nghị), du lịch cưới đến khách gia đình tự túc. Một ví dụ là đoàn 4.500 khách của Sun Pharmaceutical tham quan Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình năm 2024, cho thấy Việt Nam có khả năng đáp ứng các đoàn khách quy mô lớn.

Đại diện đơn vị lữ hành đánh giá Thái Lan vẫn là điểm đến quen thuộc nhất với khách Ấn Độ, nhưng Việt Nam đang vươn lên nhanh và nằm trong nhóm điểm đến cạnh tranh hàng đầu tại Đông Nam Á. Những dữ liệu này cho thấy Việt Nam đang tăng tốc trong cuộc cạnh tranh thu hút dòng khách Ấn Độ tại khu vực.

Nếu trước đây khách Ấn Độ chủ yếu tập trung tại các điểm biển như Đà Nẵng, Phú Quốc, thì Hà Nội, Hạ Long và Ninh Bình đang trở thành những lựa chọn nổi bật hơn.

Doanh nghiệp nhận thấy xu hướng này bắt đầu rõ từ nửa cuối năm 2024 và tiếp tục tăng trong năm 2025-2026. Khi các đoàn lớn lựa chọn miền Bắc, khu vực này dần được nhìn nhận không chỉ là điểm tham quan bổ sung mà là một hành trình hoàn chỉnh, kết hợp văn hóa, di sản và nghỉ dưỡng.

Sự dịch chuyển này giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách, song cũng đòi hỏi dịch vụ ẩm thực, nhân sự hiểu văn hóa Ấn Độ và năng lực vận hành các đoàn quy mô lớn phải được nâng lên.

Du khách Ấn Độ khám phá TP.HCM, Phú Quốc, Hà Nội, vịnh Hạ Long từ năm 2024-2026. Ảnh: Linh Huỳnh, Việt Linh, Đinh Hà.

Những trải nghiệm được khách Ấn Độ ưa chuộng gồm du thuyền Hạ Long, tham quan phố cổ Hà Nội, khám phá di sản tại Ninh Bình, tổ chức gala, tiệc cưới hoặc chụp ảnh cưới. Đây là những hoạt động vừa có tính biểu tượng, vừa phù hợp với nhu cầu trải nghiệm và chia sẻ hình ảnh của du khách.

Bà Thu cho rằng để tiếp tục thu hút thị trường Ấn Độ, du lịch Việt Nam cần chuyển từ tư duy "thu hút nhiều khách hơn" sang thu hút đúng phân khúc.

Lợi thế về visa điện tử, kết nối hàng không và xúc tiến tại các thành phố nguồn lớn của Ấn Độ cần tiếp tục được duy trì. Đồng thời, Việt Nam cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ phù hợp với thị trường này, từ ẩm thực chay, Jain, Halal đến năng lực tổ chức wedding tourism, MICE và đội ngũ nhân sự hiểu văn hóa Ấn Độ.

"Nếu làm tốt các yếu tố này, Ấn Độ không chỉ là thị trường tăng trưởng nhanh mà còn có thể trở thành một trong những thị trường quốc tế chiến lược và có giá trị cao của du lịch Việt Nam trong những năm tới", bà Thu nói.

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