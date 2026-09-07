Toàn cảnh ngày đặc biệt các cô gái Hoa hậu Việt Nam ở nơi đào tạo tiếp viên hàng không

TPO - Trong hành trình từ Hà Nội vào TPHCM, các thí sinh ở vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia chuyến bay đặc biệt mừng Quốc khánh, trước khi trải nghiệm một ngày làm tiếp viên tại Trung tâm Huấn luyện bay Vietnam Airlines.

Hành trình của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Vietnam Airlines diễn ra trong chuỗi hoạt động Âm hưởng tự hào - Chắp cánh Việt Nam, kết nối trải nghiệm trên chuyến bay với hoạt động tìm hiểu nghề tiếp viên hàng không tại TPHCM.

Nhiều hoạt động đáng nhớ giúp chuỗi sự kiện để lại dư âm với các cô gái lần đầu được tìm hiểu sâu về lĩnh vực hàng không.

Chuyến bay đặc biệt

Trước Quốc khánh 2/9, tại sân bay Nội Bài, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 làm thủ tục để lên chuyến bay VN245 từ Hà Nội đến TPHCM. Chuyến bay sử dụng máy bay Airbus A350, cất cánh lúc 8h với 220 hành khách.

Khi máy bay đạt độ cao hành trình khoảng 10.000 m, các thí sinh đi dọc khoang, trao cờ Tổ quốc tới hành khách. Hoạt động nằm trong chương trình do Vietnam Airlines phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Trên khoang, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn ba tác phẩm Đất nước trọn niềm vui, Nối vòng tay lớn và Như có Bác trong ngày đại thắng. Nhiều hành khách cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam hát theo và giơ cao cờ Tổ quốc.

Các thí sinh cũng trò chuyện với hành khách quốc tế về ý nghĩa Quốc khánh Việt Nam. Sau chương trình âm nhạc, họ cùng tiếp viên Vietnam Airlines trao quà phiên bản giới hạn chủ đề 2/9 tới hành khách. 22 thí sinh có hàng trăm khoảnh khắc đặc biệt trên chuyến bay mỗi năm chỉ có một lần.

Chuyến VN245 hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h10. Hành trình từ Hà Nội vào TPHCM cũng đưa các thí sinh đến hoạt động tiếp theo, tìm hiểu công việc của tiếp viên hàng không.

Những trải nghiệm quý giá ở Trung tâm Huấn luyện bay

Tại Trung tâm Huấn luyện bay Vietnam Airlines, 22 thí sinh bước vào chương trình trải nghiệm nghề tiếp viên hàng không. Họ được tiếp đón nồng hậu, có phần giao lưu văn nghệ đầy hào hứng với các cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Các thí sinh nghe giới thiệu về lịch sử Đoàn Tiếp viên, môi trường làm việc, yêu cầu nghiệp vụ và quá trình đào tạo của hãng hàng không quốc gia.

Bà Phạm Minh Hiền - Phó Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines - cho biết hoạt động tại Trung tâm Huấn luyện bay là một phần trong mối quan hệ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Báo Tiền Phong - Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Điểm gặp gỡ giữa hai bên nằm ở những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam và nghề tiếp viên cùng hướng đến.

Nếu thí sinh Hoa hậu Việt Nam đại diện cho vẻ đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái của phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines cũng mang hình ảnh và sự hiếu khách của Việt Nam đến với hành khách trên các đường bay.

Trong ngày trải nghiệm, các thí sinh khoác áo dài đồng phục Vietnam Airlines, học cách làm tóc, trang điểm theo tiêu chuẩn của tiếp viên. Sau bước chuẩn bị diện mạo, họ thực hành quy trình phục vụ hành khách tại khu vực mô phỏng, trong đó có hoạt động phục vụ trên khoang thương gia.

Phần thử thách tiếp theo chuyển từ nghiệp vụ dịch vụ sang an toàn hàng không. Các thí sinh được hướng dẫn xử lý tình huống cháy trong khoang khách, thực hành thoát hiểm trên đất liền bằng cầu trượt và kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Bà Phạm Minh Hiền cho biết những bài tập này giúp thí sinh nhìn thấy công việc phía sau nụ cười và hình ảnh chỉn chu của tiếp viên trên mỗi chuyến bay. Để bảo đảm sự an tâm của hành khách ở độ cao hàng nghìn mét là quá trình huấn luyện, rèn luyện kỹ năng và tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt.

Ngoại hình chỉ là một phần yêu cầu của nghề tiếp viên hàng không. Họ cần kiến thức, ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống, tinh thần phục vụ và năng lực ứng phó với các tình huống khẩn nguy. Đây cũng là những kỹ năng mà các thí sinh có thể tiếp tục rèn luyện trong hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hành trình kết nối vẻ đẹp phụ nữ Việt

Trong khuôn khổ hợp tác với Báo Tiền Phong, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đảm nhiệm vai trò nhà vận chuyển chính thức của Hoa hậu Việt Nam 2026, hỗ trợ vận chuyển Ban tổ chức, Ban giám khảo, đại biểu, thí sinh, khách mời và các lực lượng tham gia cuộc thi.

Báo Tiền Phong đồng hành Vietnam Airlines trong chương trình hướng nghiệp, tuyển dụng tiếp viên không của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Theo đó, các thí sinh đăng ký cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ có cơ hội gia nhập đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines theo chính sách tuyển dụng dành riêng cho các thí sinh của cuộc thi.

Đặc biệt, các thí sinh vượt qua Vòng Sơ khảo được đặc cách công nhận trúng tuyển tiếp viên hàng không, miễn phí đào tạo học phần Dịch vụ và hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Hãng.

Chương trình tại Trung tâm Huấn luyện bay là một phần của sự hợp tác này. Thí sinh không chỉ nghe giới thiệu về nghề mà được tiếp cận không gian đào tạo, gặp đội ngũ tiếp viên và giáo viên, mặc đồng phục, thực hành dịch vụ cũng như thử sức với những nội dung huấn luyện an toàn.

Theo ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines - thông qua Hoa hậu Việt Nam 2026, hãng muốn mở thêm cơ hội để các thí sinh tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế.

“Một tiếp viên hàng không cần nhiều hơn một hình ảnh đẹp. Đó là kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, tính kỷ luật và tinh thần phục vụ. Với những thí sinh phù hợp, đây có thể là một lựa chọn để tiếp tục phát huy năng lực và phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi”, ông Đặng Anh Tuấn chia sẻ.