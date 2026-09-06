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Hoa hậu

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Opal Suchata cảm ơn Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Thế giới

Duy Nam

TPO - Tối 5/9, Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata đến từ Thái Lan đã có màn final walk, kết thúc nhiệm kỳ tại sân khấu Quảng trường 2 Tháng 4 ở Khánh Hòa. Cô gửi lời cảm ơn đất nước Việt Nam vì đã cho cô những dấu ấn khó quên trong những ngày cuối đương nhiệm.

Trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2026, Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri thực hiện màn final walk trên sân khấu trong thiết kế dạ hội trắng cúp ngực quyến rũ. Cô vẫy tay chào khán giả trước khi phát biểu khép lại nhiệm kỳ.

Opal nhớ lại khoảnh khắc chiếc vương miện lần đầu chạm lên đầu mình. “Tôi đã nghĩ thật đặc biệt khi những Hoa hậu Thế giới tiền nhiệm từng đội chiếc vương miện này, tạo ra những điều tốt đẹp cho thế giới và để lại di sản của họ. Giờ đây, tôi là một phần của lịch sử ấy", cô nói.

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Opal Suchata trao vương miện cho người kế nhiệm - đại diện Cộng hòa Dominica - trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2026.

Opal chia sẻ trong những ngày đầu đăng quang, cô không biết phải làm gì, đi đâu hay nói gì. “Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình về vòng đời của một con bướm. Khi còn nằm trong kén, nó có thể nghĩ rằng thế giới đã kết thúc. Nhưng rồi nó hóa thành bướm và bay cao”, cô chia sẻ.

Trong nhiệm kỳ, Opal từng nhiều lần tự hỏi những gì mình đang làm có thực sự tạo ra ảnh hưởng đến những người xung quanh và cộng đồng hay không. “Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng một điều tưởng như rất nhỏ mình làm hôm nay có thể một ngày nào đó tạo ra tác động lớn đến thế giới, và rồi trở lại thay đổi chính cuộc đời mình. Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn cơ hội này và biết ơn gia đình Miss World”, Opal chia sẻ.

Đặc biệt, trong bài phát biểu, Opal đã gửi lời cảm ơn người dân Việt Nam và tổ chức Miss World Việt Nam đã chào đón tất cả thí sinh Hoa hậu Thế giới 2026 bằng vòng tay rộng mở và tình yêu thương. Opal nói cô đã có những trải nghiệm tuyệt vời những ngày cuối nhiệm kỳ ở Việt Nam với sự chào đón nhiệt tình, thân thiện từ người dân Việt Nam.

Opal Suchata cũng chia sẻ với truyền thông Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Cô nói vinh dự khi được trao lại vương miện tại Việt Nam - quốc gia láng giềng mà cô và mẹ dành nhiều tình cảm.

Trong khoảnh khắc final walk, nhiều người thân, bạn bè của Opal từ Thái Lan sang Việt Nam để cổ vũ. Lắng nghe bài phát biểu của Opal, nhiều khán giả dưới sân khấu xúc động khi dõi theo hành trình của người đẹp.

Từ đầu tháng 8, khi Miss World lần thứ 73 khởi động tại Việt Nam, Opal Suchata Chuangsri đã trở lại Việt Nam để tham gia các hoạt động của cuộc thi với tư cách đương kim hoa hậu.

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Opal Suchata xúc động trong khoảnh khắc final walk.

Opal có gần một tháng cùng thí sinh tham quan thắng cảnh, khám phá văn hóa, ẩm thực từ Quảng Ninh, Hải Phòng cho đến Khánh Hòa. Mỹ nhân 23 tuổi mang đến hình ảnh một hoa hậu năng động, gần gũi và nhân ái đồng thời góp phần truyền tải hình ảnh Việt Nam xinh đẹp, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Opal Suchata, 23 tuổi, là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Tháng 11/2024, cô từng là thí sinh Thái Lan tại Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3.

Người đẹp vượt 107 thí sinh để đăng quang Miss World lần thứ 72 hồi tháng 5/2025 ở Ấn Độ, đồng thời là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên chạm tay vào chiếc vương miện cuộc thi.

Ngày 26/7, Global Beauties - chuyên trang sắc đẹp thành lập năm 1998 - công bố Opal Suchata thắng danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 nhờ được đánh giá cao về sắc vóc và lòng nhân ái.

Duy Nam
#Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 #Miss World #Opal Suchata #final walk #kết thúc nhiệm kỳ

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