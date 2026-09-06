Sắc vóc người đẹp cao 1,75 m đăng quang Miss World ở Việt Nam

TPO - Người đẹp Cộng hòa Dominica Joheirry Mola nhận nhiều khen ngợi khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026 vào tối 5/9 tại Khánh Hòa. Cô 24 tuổi, cao 1,75 m, nhan sắc thanh lịch và ngọt ngào.
Trong đêm chung kết, Joheirry Mola giành suất vào thẳng Top 40 nhờ thắng phần thi Top Model. Cô tiếp tục là một trong 5 thí sinh khu vực châu Mỹ được xướng tên vào Top 20. Ở Top 12, Joheirry Mola phải cạnh tranh suất đi tiếp với người đẹp Brazil - một đại diện được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là mạnh nhất nhì mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Joheirry Mola đã ghi điểm và giành lợi thế sau 2 câu trả lời ứng xử ở Top 12 và Top 6.
Trên sân khấu chung kết, Joheirry gây ấn tượng với phong thái tự tin, giàu năng lượng. Hình ảnh người đẹp Dominica kết hợp vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động với sự điềm đạm, gần gũi tạo nên dấu ấn riêng trong đêm thi quyết định.