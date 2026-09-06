Sắc vóc người đẹp cao 1,75 m đăng quang Miss World ở Việt Nam

TPO - Người đẹp Cộng hòa Dominica Joheirry Mola nhận nhiều khen ngợi khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026 vào tối 5/9 tại Khánh Hòa. Cô 24 tuổi, cao 1,75 m, nhan sắc thanh lịch và ngọt ngào.