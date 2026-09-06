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Hoa hậu

Sắc vóc người đẹp cao 1,75 m đăng quang Miss World ở Việt Nam

Duy Nam

TPO - Người đẹp Cộng hòa Dominica Joheirry Mola nhận nhiều khen ngợi khi đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026 vào tối 5/9 tại Khánh Hòa. Cô 24 tuổi, cao 1,75 m, nhan sắc thanh lịch và ngọt ngào.

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Tối 5/9, đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - đã vượt qua 110 thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất trong chung kết Miss World 2026 nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc thi. Joheirry Mola làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Cộng hòa Dominica đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới.
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Joheirry Mola luôn nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao của các bảng xếp hạng sắc đẹp. Trước đêm chung kết, cô lọt vào nhóm thí sinh sáng giá của Sash Factor, Missosology, Globalbeauties. Vì vậy, chiến thắng của người đẹp không gây bất ngờ.
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Trong đêm chung kết, Joheirry Mola giành suất vào thẳng Top 40 nhờ thắng phần thi Top Model. Cô tiếp tục là một trong 5 thí sinh khu vực châu Mỹ được xướng tên vào Top 20. Ở Top 12, Joheirry Mola phải cạnh tranh suất đi tiếp với người đẹp Brazil - một đại diện được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là mạnh nhất nhì mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Joheirry Mola đã ghi điểm và giành lợi thế sau 2 câu trả lời ứng xử ở Top 12 và Top 6.
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Trong phần thi ứng xử dành cho Top 6, Joheirry Mola nhận được câu hỏi: "Bạn từng đồng hành hoặc thực hiện những hoạt động nào vì cộng đồng tại quê hương? Nếu có cơ hội, bạn muốn làm gì để lan tỏa và phát triển tinh thần Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả tại đất nước mình". Người đẹp cho biết mong muốn đưa tiếng Anh đến với trẻ em và những cộng đồng còn nhiều thiệt thòi, bởi cô tin rằng ngôn ngữ có thể mở ra thêm cơ hội trong cuộc sống.
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Trên sân khấu chung kết, Joheirry gây ấn tượng với phong thái tự tin, giàu năng lượng. Hình ảnh người đẹp Dominica kết hợp vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động với sự điềm đạm, gần gũi tạo nên dấu ấn riêng trong đêm thi quyết định.
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Trong suốt hành trình tại Miss World 2026, Joheirry luôn thể hiện phong thái chuyên nghiệp, điềm tĩnh trên sân khấu. Trước đó, cô có phần thi gây chú ý trong đêm thi Dances of the World vào tối 2/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4 ở Nha Trang, Khánh Hòa.
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Joheirry xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu trong những ngày tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 ở Việt Nam. Phong cách thời trang của cô được đánh giá cao khi vừa thanh lịch, vừa nổi bật.
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Joheirry tỏa sáng trong phần thi Top Model với thiết kế dát vàng gợi cảm, sang trọng. Tại cuộc thi năm nay, Joheirry Mola thể hiện ấn tượng ở các phần thi phụ. Cô đã lọt vào Top 20 phần thi Multimedia Challenge, giành chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Mỹ.
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Người đẹp sinh năm 2002, đến từ Santo Domingo, cao 1,75 m cùng gương mặt đậm chất Mỹ Latin. Mái tóc xoăn, làn da nâu khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ giúp cô tạo dấu ấn trong cuộc thi.
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Trước khi đăng quang Miss World Dominican Republic, cô trải qua quá trình hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, giáo dục đến truyền thông. Cô đã tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh.
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Năm 2018, Joheirry Mola đăng quang danh hiệu Hoa khôi tuổi Teen của Cộng hòa Dominica. Sau đó, cô được cử đi thi Miss Teen Américas và giành vương miện. Sau cuộc thi, cô không theo đuổi lĩnh vực giải trí mà trở thành giáo viên Văn học và Khoa học xã hội, giảng dạy bằng tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên.
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Với tư cách là người sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức Voices of Tomorrow, cô nỗ lực mở rộng cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các cộng đồng còn nhiều khó khăn, qua đó khơi dậy tư duy phản biện và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.
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Joheirry Mola còn là phóng viên của chương trình Ventana a Quisqueya thuộc đài Univision New York. Joheirry tích cực quảng bá văn hóa Cộng hòa Dominica, cũng như phản ánh các vấn đề xã hội và những câu chuyện ý nghĩa trong cộng đồng.
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Kinh nghiệm truyền hình giúp Joheirry có thêm cơ hội đưa những vấn đề xã hội đến gần công chúng. Trong chương trình gây quỹ Together for Children của UNICEF, cô làm phóng viên, phỏng vấn khách mời, hỗ trợ theo dõi các khoản quyên góp và tham gia hoạt động với trẻ em.
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Tân Hoa hậu Thế giới 2026 yêu thích chạy bộ, bơi lội và duy trì lối sống lành mạnh nên có vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ. Đăng quang Miss World 2026, cô trở thành người kế nhiệm của Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Trong một năm đương nhiệm, Joheirry Mola sẽ làm việc với các tổ chức quốc tế để lan tỏa sứ mệnh sắc đẹp vì mục đích cao cả của tổ chức Miss World.
Duy Nam
#Hoa hậu Thế giới 2026 #Joheirry Mola #người đẹp Cộng hòa Dominica #chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 #chân dung tân Miss World

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