Hành động gây sốc trước giờ công bố Hoa hậu Thế giới 2026

TPO - Hành động của người đẹp Paraguay - Ayelen Perez - trên sóng trực tiếp chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 đang nhận nhiều chỉ trích từ fan sắc đẹp. Người đẹp đã giải thích về hành động.

Trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra tối 5/9 tại Khánh Hòa, người đẹp Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Chiến thắng của cô được đánh giá xứng đáng và nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp.

Tuy nhiên, sau đêm chung kết, hình ảnh về phản ứng của đại diện Paraguay - Ayelen Perez - trong khoảnh khắc Joheirry Mola đăng quang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Hành động gây sốc của đại diện Paraguay - Ayelen Perez trong chung kết Hoa hậu Thế giới 2026.

Theo hình ảnh được lan truyền trên nhiều diễn đàn, Ayelen Perez giơ ngón tay cái hướng xuống phía dưới trong khi các thí sinh khác đang đứng lên để vỗ tay chúc mừng người đăng quang. Hành động của Ayelen Perez được cho là phản đối kết quả chung kết.

Sự việc gây chú ý trên nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Ayelen Perez bị chỉ trích vì hành động kém văn minh ngay trên sóng trực tiếp của đêm chung kết Hoa hậu Thế giới.

Ayelen Perez lên tiếng giải thích về thái độ của mình trong đêm chung kết. "Họ sai rồi, tôi làm vậy vì sự bất công của tổ chức. Việc đó xảy ra trước lúc đăng quang", cô viết.

Dù Ayelen Perez đã phân trần về hành động của mình nhưng cô vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của cô để phê phán.

Đây không phải lần đầu Ayelen Perez gây tranh cãi ở Hoa hậu Thế giới 2026. Trước đó, hình ảnh cô tựa đầu lên ghế ngủ gật trong lúc các thí sinh đang chăm chú tập luyện cũng nhận về phản ứng trái chiều. Người đẹp bị chê bai vì thái độ thiếu chuyên nghiệp.

Ayelen Perez 27 tuổi, là nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp, nhà giáo dục âm nhạc và doanh nhân đến từ Paraguay. Cô có bằng về giáo dục âm nhạc từ Học viện Mỹ thuật, sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế theo phương pháp Suzuki, đồng thời từng theo học ngành Kỹ thuật Thương mại.

Cô đang điều hành học viện âm nhạc của riêng mình mang tên Estudio Musical Ayelén Pérez tại Asunción, nơi trẻ em và người lớn có thể theo học các bộ môn vĩ cầm, piano, guitar, thanh nhạc và nhiều loại nhạc cụ khác.

Ayelen Perez khi thi Hoa hậu Thế giới 2026 tại Việt Nam.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, Ayelen Perez mang đến dự án trung tâm văn hóa và dàn nhạc dành cho thanh thiếu nhi với mục tiêu sử dụng âm nhạc và giáo dục để tạo ra cơ hội phát triển cho giới trẻ. Với dự án này, Ayelen Perez đã lọt vào Top 24 phần thi Beauty With a Purpose. Cô cũng lọt vào Top 24 phần thi thể thao, Top 23 phần thi tài năng.

Hoa hậu Thế giới 2026 nhân dịp kỷ niệm 75 năm tổ chức cuộc thi diễn ra ở Việt Nam từ đầu tháng 8 với chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận). Trước khi đến Khánh Hòa, các thí sinh đã trải qua hành trình tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Từ cuối tháng 8, 111 người đẹp tập trung ở Khánh Hòa để tham gia các phần thi phụ, hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thiện nguyện và chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng nhất của cuộc thi.