Hai câu trả lời giúp Bảo Ngọc làm nên lịch sử tại Miss World

TPO - Hai phần trả lời ứng xử ở Top 12 và Top 6 trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Miss World 2026. Từ câu chuyện bản thân đến khát vọng trở thành nhà hoạch định chính sách, đại diện Việt Nam đã thể hiện một hình ảnh người phụ nữ trẻ có tư duy toàn cầu và tinh thần cống hiến.

Chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa quy tụ 111 thí sinh. Sau nhiều vòng tranh tài, Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất sắc ghi tên vào Top 6, trở thành đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Hoa hậu Thế giới, vượt qua dấu mốc Top 11 của Lan Khuê tại cuộc thi năm 2015.

Hành trình vào Top 6 của Bảo Ngọc không chỉ được tạo nên từ lợi thế hình thể, kinh nghiệm thi quốc tế hay thành tích ở các phần thi phụ. Hai màn trả lời ứng xử ở Top 12 và Top 6 được xem là những khoảnh khắc giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn rõ nét trong đêm chung kết.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh, tư duy mạch lạc và thông điệp xuyên suốt trong hai câu trả lời của Bảo Ngọc. Nhiều người cho rằng cô không lựa chọn những thông điệp chung chung về hòa bình hay thành công mà bắt đầu từ câu chuyện cá nhân để mở rộng thành những vấn đề có tính toàn cầu.

Bảo Ngọc trình diễn áo dài và được xướng tên vào Top 40.

Từ khát vọng về thế hệ phụ nữ Việt Nam mới

Trong phần thi ứng xử Top 12, Bảo Ngọc và đại diện Philippines được yêu cầu chia sẻ điều họ muốn giới thiệu về đất nước mình với thế giới.

Mở đầu phần trả lời, đại diện Việt Nam nói về mục tiêu khi đến với Miss World 2026. “Ước mơ của tôi là trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tiếp nối di sản 75 năm của Miss World, đưa tinh thần vẻ đẹp vì mục đích cao cả bước vào một thế kỷ mới”, cô chia sẻ.

Từ ước mơ cá nhân, Bảo Ngọc mở rộng câu trả lời bằng những vấn đề mà thế hệ trẻ đang phải đối diện. Người đẹp nói cô lớn lên trong bối cảnh chứng kiến những hệ lụy của biến đổi khí hậu, xung đột và sự thiếu vắng hòa bình ở nhiều nơi trên thế giới. Những câu chuyện đó trở thành động lực để Bảo Ngọc lựa chọn con đường học tập và phát triển.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô quyết định theo học chương trình thạc sĩ Khoa học môi trường và chính sách tại Đại học Columbia, Mỹ. Trong tương lai, cô mong muốn tận dụng nền tảng từ Miss World cùng những dự án cộng đồng của mình để tạo ra tác động thiết thực cho xã hội.

“Tôi muốn làm điều đó không chỉ với tư cách một người làm truyền thông mà còn hướng tới vai trò của nhà hoạch định chính sách”, Bảo Ngọc nói.

Điểm đáng chú ý trong phần trả lời của người đẹp là cô muốn giới thiệu một thế hệ phụ nữ Việt Nam trẻ trung nhưng có tri thức, quan tâm đến những vấn đề chung của nhân loại và sẵn sàng tham gia vào quá trình tạo ra thay đổi.

“Tôi mang đến hành trình trái tim và niềm hy vọng của một người làm công tác nhân đạo. Đó cũng chính là hình ảnh về một phụ nữ Việt Nam mà tôi muốn thể hiện tại Miss World năm nay”, cô nói.

Bảo Ngọc thi ứng xử Top 12.

Định nghĩa về thành công

Nếu phần thi Top 12 cho thấy khát vọng và định hướng của Bảo Ngọc, câu trả lời ở Top 6 lại là khoảnh khắc giúp cô chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả.

Trong phần ứng xử dành cho Top 6, Bảo Ngọc nhận câu hỏi từ Miss World 2021 Karolina Bielawska: “Ngày nay, thành công thường gắn liền với sự giàu có, địa vị và thành tích chuyên môn. Tuy nhiên, mỗi người có cách hiểu riêng về ý nghĩa thực sự của thành công. Vậy định nghĩa của bạn về thành công là gì?”.

Thay vì đưa ra một định nghĩa mang tính khái quát, Bảo Ngọc bắt đầu bằng một hình ảnh rất riêng. Theo cô, định nghĩa về thành công chính là hình ảnh cha mẹ đang ngồi trên khán đài theo dõi con gái trong chung kết Miss World 2026.

“Họ đã dạy tôi giá trị của sự cống hiến và hy sinh vì người khác. Tôi từng chứng kiến cha mẹ dành vô số đêm trong phòng cấp cứu để cứu sống người khác”, Bảo Ngọc nói. Câu trả lời tạo sự đồng cảm bởi người đẹp không nói về thành công bằng những khái niệm lớn lao.

Dù không tiếp nối cha mẹ theo nghề y, Bảo Ngọc vẫn muốn cống hiến cho cộng đồng bằng một cách khác. Người đẹp nhắc đến mong muốn trở thành nhà hoạch định chính sách, xuất phát từ những gì cô chứng kiến về các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những vấn đề toàn cầu.

Bảo Ngọc nói về những nơi người dân có nguy cơ mất nhà cửa, mất đất đai vì biến đổi khí hậu. Cô nhắc đến quốc đảo Tuvalu, nơi đang đối mặt với nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trong những thập niên tới.

Bảo Ngọc trả lời ứng xử Top 6.

Đại diện Việt Nam khẳng định cô không muốn chỉ mang đến những món quà vật chất. Điều cô muốn mang đến là hy vọng. “Và hy vọng của tôi đặt vào những người trẻ - thế hệ sẽ định hình tương lai, hướng tới một thế giới tốt đẹp, bền vững, an toàn hơn và bình đẳng hơn cho tất cả”, cô kết thúc phần trả lời.

Sau đêm chung kết, hai phần thi ứng xử của Bảo Ngọc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khán giả dành nhiều lời khen cho cách đại diện Việt Nam trả lời ngắn gọn nhưng có cấu trúc và thông điệp rõ ràng.

Nhiều người đánh giá điểm mạnh của Bảo Ngọc nằm ở việc cô không cố gắng đưa ra những câu trả lời quá hoa mỹ. Người đẹp bắt đầu bằng những trải nghiệm gần gũi, sau đó kết nối với lý tưởng sống và những mục tiêu lớn hơn.

Dù dừng chân ở Top 6, Bảo Ngọc vẫn để lại một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World.