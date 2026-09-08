Thần đèn di chuyển biệt thự gần 1.000m² để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

Một căn biệt thự 4 tầng, tổng diện tích gần 1.000m² tại phường Thuận Thành (Bắc Ninh) đang được nâng khỏi móng, chuẩn bị di dời nguyên khối khoảng 200m để nhường đất cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.
Video: “Thần đèn” di chuyển biệt thự gần 1.000m², nhường đất làm đường kết nối sân bay ở Bắc Ninh.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, tại tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, một căn biệt thự có kiến trúc bề thế đang được chuẩn bị di dời nguyên khối khỏi vị trí hiện tại để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.
Theo tìm hiểu, căn biệt thự được xây dựng kiên cố, có 4 sàn, cao gần 20m, mỗi sàn rộng khoảng 243m², tổng diện tích gần 970m². Công trình nằm trên thửa đất rộng 517m² và có 3 mặt tiền.
Thay vì tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, chủ sở hữu lựa chọn phương án thuê đơn vị chuyên di dời công trình, thường được gọi là “thần đèn”, để đưa toàn bộ căn biệt thự đến vị trí mới, cách nơi ở hiện tại khoảng 200m.
Ghi nhận tại hiện trường, căn biệt thự đã được kích nâng khỏi nền móng. Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện đường di chuyển và phần móng mới tại vị trí dự kiến đặt công trình.
Theo phương án, trước khi di chuyển, toàn bộ phần móng của căn biệt thự sẽ được cắt tách khỏi nền đất. Hệ thống kích thủy lực được sử dụng để nâng công trình lên, sau đó đặt trên các con lăn chuyên dụng để dịch chuyển từng bước đến vị trí mới.
Do công trình có kích thước lớn, trọng lượng lên tới hàng trăm tấn, quá trình di dời đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm độ chính xác cao và an toàn cho toàn bộ kết cấu.
Máy móc, thiết bị được đưa đến hiện trường để phục vụ việc di dời căn biệt thự.
Phần móng tại vị trí mới đang được thi công, chuẩn bị phục vụ việc di dời nguyên khối căn biệt thự.
Hiện chủ nhân căn biệt thự cũng đang khẩn trương thi công phần móng mới để sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ công trình sau khi hoàn tất việc dịch chuyển.
Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Thành cho biết, ngày 7/9, UBND phường Thuận Thành đã cấp giấy phép di dời công trình số 20/GPDDCT cho ông Nguyễn Công Sơn. Theo giấy phép, công trình có 4 sàn, chiều cao gần 20m, mỗi sàn có diện tích 243m², tổng diện tích xây dựng gần 970m². Biệt thự nằm trên các thửa đất số 13 và 14, tờ bản đồ địa chính số 101, tổng diện tích đất 517m² tại khu đô thị phía Nam phường Thuận Thành.
“Thời gian cấp phép di chuyển căn biệt thự là 45 ngày kể từ ngày cấp. Chúng tôi yêu cầu chủ sở hữu cam kết bảo đảm an toàn về người và tài sản trong suốt quá trình di dời. Trường hợp việc di chuyển gây ảnh hưởng hoặc làm hư hỏng hạ tầng, công trình lân cận, chủ sở hữu phải có trách nhiệm khắc phục, bồi thường theo quy định”, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Thành cho biết.
Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,3km, đi qua địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Dự án gồm khoảng 7km xây mới và 6,55km mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu lên 120m, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87ha.
Tuyến đường được quy hoạch kết nối khu vực sân bay Gia Bình với nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 và đường dẫn cầu Tứ Liên. Dự án cũng xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp, mỗi nhánh 3 làn xe, dài khoảng 2,5km.
Tuyến đường được quy hoạch kết nối khu vực sân bay Gia Bình với nút giao cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 và đường dẫn cầu Tứ Liên. Dự án cũng xây dựng hai nhánh rẽ trực tiếp, mỗi nhánh 3 làn xe, dài khoảng 2,5km.
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