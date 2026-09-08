Thần đèn di chuyển biệt thự gần 1.000m² để làm đường kết nối sân bay Gia Bình

Một căn biệt thự 4 tầng, tổng diện tích gần 1.000m² tại phường Thuận Thành (Bắc Ninh) đang được nâng khỏi móng, chuẩn bị di dời nguyên khối khoảng 200m để nhường đất cho dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.