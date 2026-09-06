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Hàng không - Du lịch

Rủ khách Tây quay TikTok, cô gái Tuyên Quang bất ngờ đó là Đại sứ EU

Thấy một vị khách nước ngoài dạo phố trước thềm Trung thu ở Tuyên Quang, cô gái chủ động rủ quay video. Sau đó, cô mới biết người này là Đại sứ EU tại Việt Nam.

Tối 1/9, khu vực ngã 8 phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang náo nhiệt khi nhiều mô hình đèn Trung thu xuất hiện, thu hút người dân và du khách xuống phố trước thềm Lễ hội Thành Tuyên.

Tại đây, Hạ Băng (người địa phương) cùng bạn bè chụp ảnh, quay video ghi lại không khí sôi động. Lúc này, cô chủ động vẫy tay và chào hỏi một vị khách ngoại quốc. Trước đây, mỗi khi gặp du khách quốc tế, cô đều chào mừng và giới thiệu những món ăn đặc trưng của Việt Nam.

Người đàn ông có vẻ ngoài giản dị, thân thiện đáp lại lời chào của Băng cùng nhóm bạn. Ông cho biết mình đến từ Pháp. Khi biết Băng là người địa phương, ông tỏ vẻ thích thú.

Cô gái Tuyên Quang bất ngờ khi vị khách nước ngoài quay Tiktok cùng là Đại sứ EU tại Việt Nam.

"Tôi giới thiệu bánh mì và phở Việt Nam rất ngon, nhắc ông ấy nhớ thử. Ông ấy trả lời bằng tiếng Việt rằng thích nhất phở bò", Băng kể với Tri Thức - Znews.

Sau màn chào hỏi ngắn, nhóm bạn của Băng đề nghị vị du khách cùng quay một đoạn video. Nội dung là mọi người nhìn vào máy quay, vẫy tay và đồng thanh nói "Tôi yêu Việt Nam". Vị khách người Pháp vui vẻ đồng ý.

Cả nhóm nhanh chóng đứng vào vị trí để thực hiện video. Mọi người quay lại khoảng 3 lần mới có một phiên bản với động tác và câu nói tương đối đồng đều. Trong lúc quay, một người phiên dịch đi cùng vị khách cũng hỗ trợ đếm nhịp cho cả nhóm.

Hoàn thành video, cả nhóm chào nhau rồi tiếp tục đi chơi Trung thu.

Trước khi rời đi, người phiên dịch đi cùng vị khách bất ngờ tiết lộ danh tính của ông là Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Cả nhóm không khỏi bất ngờ. "Tôi rất bất ngờ khi Đại sứ thân thiện, vui vẻ như vậy", Băng kể.

Băng cùng nhóm bạn chia sẻ lại video và trải nghiệm đặc biệt này lên các trang mạng xã hội. Đoạn video sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý, liên tục nhận được lượng tương tác cao. Với Băng, đây là trải nghiệm khiến cô thêm tự hào về không khí lễ hội quê hương cũng như cách người dân chào đón khách thập phương.

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Ông Julien Guerrier uống bia hơi và thưởng thức các món quen thuộc trên phố Hàng Vải (Hà Nội). Ảnh: Will in Vietnam.

Ông Julien Guerrier là Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 9/2023.

Đây không phải lần đầu ông xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường tại Việt Nam. Trong thời gian làm việc tại đây, vị đại sứ nhiều lần trải nghiệm ẩm thực và văn hóa bản địa theo cách gần gũi.

Tháng 6, ông cùng một vị khách nước ngoài ghé một quán ăn trên phố Hàng Vải (Hà Nội). Hai người ngồi trên những chiếc ghế nhựa, uống bia hơi và thưởng thức các món quen thuộc như rau muống xào, đậu tẩm hành, ếch chiên, chả rươi. Hình ảnh vị đại sứ thưởng thức những món ăn bình dân tại Hà Nội sau đó cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Tuyên Quang đón 2,4 triệu lượt khách, bằng 60% kế hoạch năm và tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt 464.420 lượt, khách nội địa đạt 1,98 triệu lượt; tổng chi tiêu ước đạt 6.821,1 tỷ đồng.

#Đại sứ EU #TikTok #Tuyên Quang #trung thu #du lịch Việt Nam #khoảnh khắc đặc biệt #văn hóa Việt

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