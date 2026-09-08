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Pháp luật

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Vụ vận chuyển hơn 1 tấn ma túy bằng tàu cá: Đối tượng chủ chốt bị bắt trên đường bỏ trốn ra nước ngoài

Thanh Hà

TPO - Sau khi bắt giữ tàu cá chở 1,16 tấn ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy bắt thành công Trần Ngọc Danh (mắt xích quan trọng trong đường dây) khi đối tượng đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

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Đối tượng Trần Ngọc Danh. Ảnh CACC

Liên quan đến đường dây vận chuyển 1,16 tấn ma túy cất giấu trên tàu cá bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 9 bị can liên quan.

Trong đó, khởi tố 4 bị can về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”; 4 bị can về tội “Môi giới hối lộ”; 1 bị can về tội “Đưa hối lộ” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua trao đổi thông tin, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam, lợi dụng tàu cá để vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua vùng biển Việt Nam, đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Trước tính chất, quy mô, diễn biến trên, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng, Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh chung mang Bí số 126MT.

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Ma túy được ngụy trang trong túi chè, cất giấu ở mạn thuyền. Ảnh CACC

Ngày 25/5, thông qua công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra trên vùng biển, Ban Chuyên án phát hiện tàu cá BT-92066-TS, có 4 đối tượng chở 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá và nghi cất giấu ma túy.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành khám xét phương tiện trên, thu giữ 58 bao tải dứa màu trắng, bên trong chứa tổng cộng 1.160 gói nylon màu xanh (ngụy trang dạng túi trà) chứa tinh thể màu trắng để trưng cầu giám định.

Kết luận giám định xác định toàn bộ số tinh thể thu giữ đều là chất ma túy, loại Ketamine, tổng khối lượng 1,16 tấn. Giá trị số ma túy bị bắt giữ trên thị trường ma túy đen khoảng 800 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ các đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thuyền viên thực hiện hành vi phạm tội là Trần Ngọc Danh.

Danh là đối tượng cực kỳ quan trọng, là “mắt xích” trong vụ án, cần phải tập trung lực lượng bắt giữ bằng được.

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Hơn 1,16 tấn ma túy thu giữ, giá trị trên thị trường chợ đen khoảng 800 tỷ đồng.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Cơ quan Bộ Công an tại nước ngoài, Công an TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan truy bắt thành công Trần Ngọc Danh và Nguyễn Văn Niềm đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đáng chú ý, ban chuyên án xác định sau khi biết tin tàu bị bắt, Danh đã nhờ Niềm liên hệ với các đối tượng để mang số tiền 1,2 tỷ đồng “chạy” các lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại 1,16 tấn ma túy đang cất giấu trên tàu.

Cơ quan chức năng cho biết, đây là vụ án phối hợp đấu tranh trên biển có lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay, được lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận, khẳng định hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chuyên trách.

Thanh Hà
#Vận chuyển ma túy #Tàu cá #Ma túy xuyên quốc gia #Cảnh sát điều tra tội phạm #Đường dây ma túy

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