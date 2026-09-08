Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhân viên trung tâm y tế chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Lai Thị Kim Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền phí, lệ phí, tiền thuốc của trung tâm y tế rồi chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lai Thị Kim Giang (SN 1983, ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

giang.png
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lai Thị Kim Giang.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cũ, cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại đây.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Lai Thị Kim Giang - nhân viên Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, được giao nhiệm vụ thu tiền phí, lệ phí, tiền thuốc của trung tâm, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền hơn 426 triệu đồng.

Cảnh Kỳ
#nhân viên y tế #chiếm đoạt #Vĩnh Long #tài chính #khởi tố #điều tra #trung tâm y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe