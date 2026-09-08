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Pháp luật

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Lĩnh án 20 năm tù vì đâm chết thành viên lực lượng an ninh cơ sở

Chúc Trí - Trọng Tín

TPO - Bị yêu cầu dừng hành vi gây rối trật tự tại khu vực chợ, Thái Văn Bình đã dùng dao truy đuổi, đâm tử vong một thành viên lực lượng an ninh cơ sở. Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thái Văn Bình mức án 20 năm tù.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thái Văn Bình (SN 1982, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Giết người" và "sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Theo cáo trạng, sáng 2/4/2026, Thái Văn Bình xuất hiện tại chợ Tân Phong (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) và có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Long đã cử cán bộ cùng ông Phạm Văn Mịch (SN 1963, ngụ địa phương) - thành viên lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, đến hiện trường để giải quyết, vận động Bình.

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Bị cáo Thái Văn Bình tại toà.

Tuy nhiên, Bình không chấp hành, còn chống cự, cầm dao đuổi ông Mịch vào một khu đất trống. Dù ông Mịch dùng dùi cui để kháng cự, Bình vẫn đâm trúng vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Bình bị người dân phối hợp cùng công an khống chế, bắt giữ.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định con dao mà Bình sử dụng để đoạt mạng ông Mịch là vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thái Văn Bình là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thái Văn Bình mức án 20 năm tù.

Chúc Trí - Trọng Tín
#đâm chết #lực lượng an ninh #đồng tháp #vũ khí quân dụng #bản án #bình

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