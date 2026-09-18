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Thông tin về 6 Ủy viên Trung ương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng vừa nhận nhiệm vụ mới

Trường Phong

TPO - Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Trong số các cán bộ nhận quyết định vị trí công tác mới, có 5 Ủy viên Trung ương Đảng và 1 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Theo quyết định, ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành, sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Đinh Hữu Thành từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Quảng Bình (cũ): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Từ tháng 3/2023, ông giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu chúc mừng các cán bộ nhận quyết định. Ảnh: TTXVN.

Theo quyết định, ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Đặng Văn Dũng trải qua nhiều vị trí công tác ở Ban Nội chính Trung ương: Phó Vụ trưởng Vụ phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc; Thư ký Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực và Thư ký, Trợ lý Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 2/2023, ông giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo quyết định, ông Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trịnh Mạnh Linh, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông từng giữ nhiều chức vụ: Thư ký Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 12/2025, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo quyết định, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ông từng là Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập, Văn phòng Chính phủ, sau đó, có nhiều năm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (9/2014 – 2/2026). Từ tháng 2/2026, ông làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1970, quê quán TP Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Phương có quá trình công tác và trưởng thành ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, nay là TP Huế, từng trải qua các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hương Trà; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; rồi Chủ tịch UBND TP Huế; Bí thư Thành ủy Huế. Từ tháng 10/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Theo quyết định, ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông Quân công tác tại Bộ Tài chính nhiều năm, trải qua nhiều chức vụ: Phó trưởng phòng; Trưởng phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; Thư ký Bộ trưởng; Chánh văn phòng. Từ tháng 8/2021, ông giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Trường Phong
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