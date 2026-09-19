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Thai phụ đau bụng, xe chết máy giữa biển nước

Thu Hiền

TPO - Mưa lớn khiến tuyến đường ở nhiều phường (Nghệ An) ngập sâu, thai phụ 26 tuổi đau bụng, xe chết máy giữa "biển nước" và được cảnh sát kịp thời ứng cứu.

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng vừa hỗ trợ đưa một thai phụ 26 tuổi đến bệnh viện trong điều kiện nhiều tuyến đường bị ngập.

Trước đó, mưa to đến rất to kéo dài hơn 5 giờ tại khu vực thành phố Vinh (cũ) khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi nước dâng hơn nửa mét.

Khoảng trưa 19/9, thai phụ N.T.A (26 tuổi) có dấu hiệu đau bụng, được người thân dùng xe đưa đến bệnh viện trên địa bàn phường Thành Vinh để thăm khám.

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Cảnh sát dùng xe cứu hộ tiếp cận, đưa thai phụ mắc kẹt giữa đường ngập đến bệnh viện.

Tuy nhiên, khi di chuyển đến nút giao đường Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, chiếc xe bị chết máy giữa đoạn đường ngập, không thể tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều xe cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa thai phụ ra khỏi khu vực ngập và vận chuyển đến bệnh viện kịp thời.

Cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ nhận tin báo nước tràn vào căn nhà số 227 đường Trường Chinh, phường Thành Vinh.

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Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình đưa cháu bé ra vị trí an toàn khi nước tràn vào nhà.

Thời điểm này, trong nhà có chị N.T.T.H (SN 1986) cùng con trai 14 tuổi. Theo lực lượng chức năng, chị H. có sức khỏe yếu, còn cháu V.Đ.L. bị bại não, nằm một chỗ và cần người hỗ trợ.

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 lập tức được điều động đến hiện trường. Cán bộ, chiến sĩ đưa cháu L. đến vị trí an toàn, đồng thời hỗ trợ gia đình kê cao, di chuyển tài sản nhằm hạn chế thiệt hại do nước ngập.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng phối hợp chính quyền địa phương chuẩn bị phương án đưa hai mẹ con đến nhà văn hóa khối nếu mực nước tiếp tục dâng.

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Lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ người dân vùng ngập.

Đến giữa buổi chiều, mưa tạnh, nước tại nhiều khu vực bắt đầu rút nên tình hình ổn định, gia đình chị H. chưa phải sơ tán.

Trong ngày mưa lớn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An duy trì lực lượng, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Thu Hiền
#ngập lụt #cứu hộ #Nghệ An #thai phụ #mưa lớn #cứu nạn #Vinh

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