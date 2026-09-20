Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới: 'Báo thu hồi gấp đơn hàng lỗi, hàng cấm để hoàn tiền'

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người mua hàng trực tuyến. Các đối tượng giả danh đại diện thương hiệu, sàn thương mại điện tử hoặc nhân viên đơn vị vận chuyển, thông báo sản phẩm đã giao thuộc lô hàng lỗi, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm và cần thu hồi gấp.

Đáng chú ý, kẻ gian có thể nắm chính xác thông tin đơn hàng như tên sản phẩm, thời điểm giao nhận hoặc thông tin người mua. Những dữ liệu này được sử dụng để tạo lòng tin, khiến nạn nhân cho rằng cuộc gọi xuất phát từ đơn vị bán hàng hoặc vận chuyển.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đề nghị người mua cung cấp số tài khoản ngân hàng để thực hiện hoàn tiền. Tiếp đó, với lý do cần xác minh lệnh hoàn tiền hoặc tạo mã thu hồi hàng, nạn nhân được yêu cầu chuyển sang liên lạc qua Facebook, Zalo, Telegram hoặc các kênh khác bên ngoài ứng dụng.

lua-dao.png
Ảnh minh họa.

Tại đây, kẻ gian gửi đường link giả mạo, mã QR hoặc hướng dẫn thực hiện các thao tác được cho là để “xác nhận nhận tiền”. Một số trường hợp bị yêu cầu nhập mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển trước một khoản phí với cam kết sẽ hoàn lại sau.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn này nguy hiểm ở chỗ các đối tượng khai thác chính thông tin của giao dịch mà nạn nhân vừa thực hiện. Khi người mua vừa nhận hàng, cuộc gọi thông báo thu hồi dễ bị nhầm với hoạt động hậu mãi thông thường.

Tuy nhiên, việc người gọi biết chính xác thông tin đơn hàng không đồng nghĩa với việc liên hệ đó là hợp pháp. Thông tin giao dịch có thể bị thu thập từ nhiều nguồn, trong đó có dữ liệu bị chia sẻ, trao đổi trái phép hoặc rò rỉ trong quá trình mua sắm trực tuyến.

Khi đã đưa nạn nhân sang kênh liên lạc khác, kẻ gian tiếp tục đưa ra các lý do như xác minh tài khoản, kích hoạt lệnh hoàn tiền hoặc thanh toán phí thu hồi để tạo giao dịch giả. Mục tiêu có thể là chiếm đoạt thông tin đăng nhập ngân hàng, mã xác thực hoặc trực tiếp lấy tiền của nạn nhân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người mua cần kiểm tra trực tiếp thông tin đơn hàng trên ứng dụng thương mại điện tử đã sử dụng. Nếu nhận được yêu cầu thu hồi sản phẩm, cần đối chiếu thông tin trên ứng dụng trước khi thực hiện.

Người dân không nên tự mang hàng đi gửi, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn chưa được xác thực. Đặc biệt, các yêu cầu truy cập đường link lạ, quét mã QR, nhập OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc nộp phí để nhận tiền hoàn đều cần được xem là dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người mua nên ngắt liên lạc, không tiếp tục giao dịch và sử dụng kênh hỗ trợ chính thức của sàn thương mại điện tử để xác minh. Nếu đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền, cần liên hệ ngay ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, đồng thời lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan công an khi cần thiết.

Thanh Hà
#Lừa đảo trực tuyến #Thương mại điện tử #Cảnh báo người tiêu dùng #Lừa đảo #Giả mạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe