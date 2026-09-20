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Thế giới

Phòng không Nga đánh chặn 338 máy bay không người lái áp sát Mátxcơva

Minh Hạnh

TPO - Theo thông tin từ Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin, số lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô Mátxcơva của Nga đã lên tới 338 chiếc.

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(Ảnh minh họa: Tass)

Các vụ bắn hạ được ghi nhận từ nửa đêm ngày 19/9 đến rạng sáng 20/9.

Cũng theo ông Sobyanin, một cơ sở nằm trong khuôn viên Nhà máy Lọc dầu Mátxcơva đã bị hư hại do cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. “Nhưng may mắn là không có báo cáo về thương vong”, Thị trưởng viết trên ứng dụng Max, cho biết thêm rằng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tại hiện trường.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) bước vào ngày cuối cùng. Tính đến 6h ngày 20/9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 44,75%.

Tất cả các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 20h (giờ địa phương). Kết quả sơ bộ sẽ được công bố sau 21h.

Lịch trình bỏ phiếu có sự khác biệt tùy theo từng khu vực. Ví dụ, tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 14h. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV gia tăng và nhu cầu đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển phiếu bầu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trong ngày thứ hai của cuộc bầu cử (19/9), nhiều quan chức cấp cao đã tham gia bỏ phiếu, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Valentina Matviyenko cùng Phó Chủ tịch thứ nhất Vladimir Yakushev, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Bộ trưởng Thể thao Mikhail Degtyarev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với hãng tin Tass, rằng ông đã bỏ phiếu trực tuyến vào tối 17/9.

Máy bay không người lái Nga - Ukraine không chiến

Ngày 19/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một UAV đánh chặn của Ukraine đã bắn trúng một UAV Nga, đánh dấu vụ đánh chặn thành công thứ hai trong ngày.

Hình ảnh vụ đánh chặn. (Nguồn: Pravda)

“Hôm nay, chúng ta đã chứng kiến lần triển khai thành công thứ hai của một loại UAV đánh chặn mới. Chiếc UAV này đã bắn trúng một UAV Geran-5 của Nga”, ông Zelensky viết, đồng thời đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đánh chặn này.

Minh Hạnh
Tass, Pravda
#Nga #Ukraine #xung đột Nga Ukraine #phòng không Nga #bầu cử Duma Quốc gia Nga #Mátxcơva

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