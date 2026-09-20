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Công an xác minh clip cụ bà ở Nghệ An bị đánh đập

Ngọc Tú

TPO - Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một cụ bà liên tục bị chồng đánh. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an xã xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông có hành vi đánh vợ.

Ngày 20/9, một cán bộ xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an xã xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông có hành vi đánh vợ.

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Cụ ông liên tục có hành động đánh đập vợ. (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, từ sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi bị chồng liên tục đánh. Trong đoạn clip, người phụ nữ nhiều lần nói lời “xin lỗi” nhưng vẫn không tránh được những hành động bạo lực của chồng.

Hình ảnh trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ thương cảm đối với người phụ nữ tuổi cao, đồng thời lên án hành vi bạo lực xảy ra trong gia đình và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã Bích Hào đã phối hợp với Công an xã xác minh. Bước đầu, địa phương xác định hai người xuất hiện trong đoạn video là ông H. và bà D., khoảng 80 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Bích Hào.

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Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông H. và bà D. không có con ruột nên trước đây nhận một người làm con nuôi. Người con này hiện đã lập gia đình, sinh cháu và sống cùng nhà.

Trong quá trình chung sống, giữa hai vợ chồng cụ H. thường xuyên xảy ra bất hòa. Được biết, ông H. có biểu hiện tâm lý bất thường. Trước đó, người đàn ông này cũng nhiều lần có hành vi đánh vợ.

Trước tình trạng trên, lực lượng an ninh cơ sở đã nhiều lần đến gia đình nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và hòa giải nhằm hạn chế mâu thuẫn, giữ ổn định cuộc sống.

Hiện chính quyền xã Bích Hào và Công an xã đang tiếp tục xác minh các thông tin liên quan, từ đó có hướng xử lý phù hợp theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và quyền lợi chính đáng của những người liên quan.

Ngọc Tú
#Nghệ An #bạo lực #video #đánh đập #chồng đánh vợ #cụ ông đánh bà #clip #dư luận #mạng xã hội

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