Phê bình 57 chủ tịch xã, phường ở Lâm Đồng

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình 57 Chủ tịch UBND xã, phường chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; đồng thời đặt thời hạn cụ thể và gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục chậm trễ.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, nhiều cơ quan, địa phương đã hoàn thành phương án xử lý và đưa một số cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác.

Trung tâm Quản lý nhà tỉnh đã tổ chức cho thuê 30/87 cơ sở, thu hơn 8,5 tỷ đồng. Bốn địa phương gồm phường Lang Biang - Đà Lạt, xã Kiến Đức, xã Quảng Khê và xã Hàm Thuận cũng đã phê duyệt phương án và đưa 15 cơ sở vào cho thuê.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá tại một số nơi, việc rà soát, lập và trình phương án xử lý chưa được thực hiện quyết liệt. Có tài sản đã xác định là dôi dư nhưng hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa trình cấp có thẩm quyền; một số phương án dù đã được phê duyệt nhưng việc tổ chức khai thác, sử dụng vẫn chậm.

Một cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định những hạn chế trên chủ yếu xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. Vì vậy, UBND tỉnh phê bình 57 Chủ tịch UBND xã, phường chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Cùng với đó, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũng bị phê bình do chưa thực hiện một số nhiệm vụ được giao, trong đó có việc hoàn thiện chức năng quản lý, kinh doanh nhà và xác định giá trị tài sản làm cơ sở xây dựng phương án cho thuê, đấu giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác từng cơ sở nhà, đất dôi dư, đồng thời xác định rõ thời gian và phương thức thực hiện trước ngày 30/9.

Trước ngày 25/9, các địa phương phải rà soát chính xác và có văn bản khẳng định không còn tài sản công dôi dư chưa được tổng hợp. Trường hợp sau thời điểm này tiếp tục phát sinh cơ sở nhà, đất dôi dư nhưng chưa được tổng hợp, phê duyệt phương án xử lý, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các địa phương định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo kết quả xử lý để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25.

Đến trước ngày 5/10, nếu UBND xã, phường, đặc khu không thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính phải lập danh sách gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 theo quy định.