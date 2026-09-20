Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phê bình 57 chủ tịch xã, phường ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình 57 Chủ tịch UBND xã, phường chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; đồng thời đặt thời hạn cụ thể và gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục chậm trễ.

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, nhiều cơ quan, địa phương đã hoàn thành phương án xử lý và đưa một số cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác.

Trung tâm Quản lý nhà tỉnh đã tổ chức cho thuê 30/87 cơ sở, thu hơn 8,5 tỷ đồng. Bốn địa phương gồm phường Lang Biang - Đà Lạt, xã Kiến Đức, xã Quảng Khê và xã Hàm Thuận cũng đã phê duyệt phương án và đưa 15 cơ sở vào cho thuê.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá tại một số nơi, việc rà soát, lập và trình phương án xử lý chưa được thực hiện quyết liệt. Có tài sản đã xác định là dôi dư nhưng hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa trình cấp có thẩm quyền; một số phương án dù đã được phê duyệt nhưng việc tổ chức khai thác, sử dụng vẫn chậm.

img-2004.jpg
Một cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định những hạn chế trên chủ yếu xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. Vì vậy, UBND tỉnh phê bình 57 Chủ tịch UBND xã, phường chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Cùng với đó, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũng bị phê bình do chưa thực hiện một số nhiệm vụ được giao, trong đó có việc hoàn thiện chức năng quản lý, kinh doanh nhà và xác định giá trị tài sản làm cơ sở xây dựng phương án cho thuê, đấu giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu hoàn thành việc phê duyệt phương án quản lý, khai thác từng cơ sở nhà, đất dôi dư, đồng thời xác định rõ thời gian và phương thức thực hiện trước ngày 30/9.

Trước ngày 25/9, các địa phương phải rà soát chính xác và có văn bản khẳng định không còn tài sản công dôi dư chưa được tổng hợp. Trường hợp sau thời điểm này tiếp tục phát sinh cơ sở nhà, đất dôi dư nhưng chưa được tổng hợp, phê duyệt phương án xử lý, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các địa phương định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo kết quả xử lý để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25.

Đến trước ngày 5/10, nếu UBND xã, phường, đặc khu không thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính phải lập danh sách gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 theo quy định.

Thái Lâm
#nhà đất dôi dư #Lâm Đồng #phê bình #quản lý tài sản #khai thác nhà đất #sắp xếp tài sản #trách nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe