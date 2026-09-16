Phương án xử lý hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư của Gia Lai

Ngày 16/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có phương án điều chỉnh, bổ sung phương án số 05/PA-UBND ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh về khai thác, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có tổng số 1.613 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc tỉnh quản lý. Trong đó số cơ sở nhà, đất tại cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý là 1.503 cơ sở. Số cơ sở nhà, đất của cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương là 110 cơ sở.

Đến nay, trong tổng số 1.613 cơ sở nhà, đất nêu trên, đã có 557 cơ sở được bố trí sử dụng vào các mục đích như sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 303 cơ sở. Sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao, mục đích công cộng khác (công viên, khu vui chơi, đường giao thông...) 254 cơ sở.

Số cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại gồm 1.056 cơ sở. Trong đó, số cơ sở nhà, đất tại cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý 1.000 cơ sở (chủ yếu là các điểm trường nhỏ, lẻ tại các xã, dôi dư do chuyển học sinh về điểm trường chính, trụ sở khu phố, nhà văn hóa thôn). Số cơ sở nhà, đất của cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương 56 cơ sở.

Một cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đã có phương án khai thác, xử lý, trong đó sẽ giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đấu giá quyền sử dụng đất ở,...) đối với 644 cơ sở nhà, đất có diện tích đất nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, các cơ sở nhà, đất được quy hoạch sang đất ở.

Theo UBND tỉnh, việc giao đất ở vừa giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước để tái đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công cộng thiết yếu khác phục vụ cho nhu cầu của người dân theo quy định.

Phương án tiếp theo là cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đấu giá đất thương mại, dịch vụ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư,...) đối với 69 cơ sở nhà, đất có diện tích đất tương đối lớn, các cơ sở có diện tích đất được quy hoạch với các khu đất liền kề để thực hiện dự án đầu tư, có lợi thế về vị trí trung tâm tại các xã, phường nên thực hiện cho thuê đất để kêu gọi đầu tư dự án, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương theo quy định.

Cho thuê cơ sở nhà, đất ngắn hạn (dưới 5 năm) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đối với 141 cơ sở nhà, đất ở vị trí trung tâm tại thành phố Pleiku cũ và trung tâm cấp huyện cũ, hiện nay theo quy hoạch vẫn là đất trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp nhằm để phù hợp với quy hoạch hiện nay và duy trì nguồn tài sản của Nhà nước phục vụ bố trí cho các nhu cầu cần thiết khác sau này của tỉnh và địa phương theo quy định.

Thanh lý tài sản trên đất (nếu có tài sản trên đất) và giao đất cho UBND cấp xã quản lý theo pháp luật về đất đai đối với 202 cơ sở nhà, đất ở vùng sâu, vùng xa, miền núi không còn phù hợp để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (y tế, văn hóa, thể thao,...).

Nguyên tắc xử lý cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện khai thác, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư nêu trên, trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu chuyển đổi sang bố trí làm mục đích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, mục đích công cộng thì ưu tiên giữ lại để tiếp tục bố trí sử dụng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhà nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, học tập, vui chơi và các hoạt động cộng đồng của người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc Trung tâm Phát quỹ đất tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động, quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành việc xử lý trong năm 2026. Kết quả xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu xã, phường.