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Pháp luật

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Triệu tập 21 'quái xế' náo loạn phố biển Vũng Tàu

Nguyễn Dũng - Văn Quân

TPO - Các đối tượng sử dụng một nhóm kín trên facebook để liên lạc, hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập, điều khiển xe độ chế và quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Clip các đối tượng náo loạn đường phố tại Vũng Tàu trước đó (Clip: CACC)

Ngày 16/9, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệu tập 21 thanh thiếu niên liên quan nhóm sử dụng xe điện độ chế, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu… gây mất trật tự trên nhiều tuyến đường ở Vũng Tàu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PC02 và Công an phường Vũng Tàu phát hiện tài khoản Facebook “Bà Rịa Youth” đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, chạy tốc độ cao và thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC02 phối hợp Công an phường Vũng Tàu khẩn trương xác minh, truy xét và triệu tập 21 người liên quan.

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Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong các ngày 1 và 2/9, nhóm này sử dụng một nhóm kín trên Facebook để liên lạc, hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập, điều khiển xe độ chế và quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Đáng chú ý, nhóm này còn tìm cách tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng. Các đối tượng thuê xe tải vận chuyển những phương tiện đã độ chế; đồng thời thuê ô tô 16 chỗ chở các đối tượng đến phường Vũng Tàu. Sau đó, nhóm chia nhỏ, lưu trú tại nhiều địa điểm và chỉ thông báo thời gian, địa điểm tập trung qua nhóm kín trên mạng xã hội.

Cơ quan công an xác định Huỳnh Thiên Bảo là người đứng ra thuê villa trên đường Lạc Long Quân, đồng thời thuê xe 16 chỗ và xe tải phục vụ việc di chuyển của nhóm.

Khoảng trưa 2/9, các đối tượng tập trung tại villa rồi sử dụng những xe mang theo cùng một số phương tiện thuê tại Vũng Tàu di chuyển qua nhiều tuyến đường, khu vực như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Quang Trung, Bãi Sau, Bãi Trước và đường lên Hải Đăng.

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Các đối tượng cùng các phương tiện gây náo loạn trên đường phố tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Trong quá trình di chuyển, một số người chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang; thậm chí có trường hợp so kè tốc độ với nhau trên đường công cộng, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trật tự công cộng.

Qua xác minh, lực lượng công an thu giữ 9 xe máy điện. Kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều phương tiện đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.

Công an nhận định hành vi của nhóm có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC02 và Viện KSND khu vực 11, TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của từng người để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng - Văn Quân
#Náo loạn #đua xe #TPHCM #Vũng Tàu #Thanh thiếu niên #TRường học

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