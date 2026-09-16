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Pháp luật

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Khởi tố vụ xe bán tải gây tai nạn liên hoàn khiến một xế xe ôm tử vong

Văn Quân

TPO - Sau va chạm liên tiếp với một xe ô tô 16 chỗ và taxi trên đường Đặng Văn Trơn (TP Đồng Nai), xe bán tải tiếp tục tông 2 xe máy khiến nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong, người phụ nữ bị thương.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế xe ôm công nghệ tử vong

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9/9, tại khu vực đường Đặng Văn Trơn, khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên xảy ra vụ va chạm giữa xe bán tải biển số 60C-233.xx do ông L.H. (65 tuổi, thường trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) điều khiển và xe ô tô 16 chỗ biển số 60H-192.xx do ông L.V.T. (70 tuổi, ngụ phường Phước Tân) cầm lái.

Sau va chạm, xe bán tải tiếp tục va vào xe taxi biển số 60H-153.xx do ông T.M.T. (39 tuổi) điều khiển; xe mô tô biển số 60F1-646.xx do anh P.K.B. (36 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) điều khiển và xe mô tô biển số 60F2-917.xx do chị H.N.T. (35 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) cầm lái lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả, anh P.K.B. tử vong tại chỗ; chị H.N.T. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Qua xác minh ban đầu, chị T. bị xây xát ngoài da, chưa phát hiện bất thường. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Đồng Nai #tai nạn giao thông #đường Đặng Văn Trơn #Biên Hòa #CSGT

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