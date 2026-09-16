Chó nghi mắc bệnh dại cắn 6 người tại Quảng Ngãi

TPO - Một con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn ít nhất 6 người tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Con chó này hiện đã được người dân vây và đánh chết.

Ngày 16/9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình chó nghi mắc bệnh dại cắn 6 người trên địa bàn.

Lực lượng chức năng lấy mẫu bệnh phẩm của con chó nghi mắc bệnh dại để gửi đi xét nghiệm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng ghi nhận 6 trường hợp có tiếp xúc với chó nghi dại, trong đó 5 người bị chó cắn đã chủ động đi tiêm phòng. Một trường hợp bị chó tấn công nhưng không gây trầy xước.

Trước dấu hiệu bất thường của con chó, lực lượng thú y nghi ngờ con vật mắc bệnh dại. Chiều 15/9, cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II và đơn vị xét nghiệm tại tỉnh Đắk Lắk. Hiện địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trạm Y tế xã Đông Sơn đã đề nghị những người bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương đến cơ sở y tế để được tư vấn, đánh giá nguy cơ và tiêm vắc-xin phòng bệnh dại khi có chỉ định.

Địa phương đồng thời tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và tại các khu dân cư; vận động người dân quản lý chó, mèo, không để vật nuôi thả rông và tiêm phòng đầy đủ.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.