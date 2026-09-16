Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an

Bình Giang - Như Ý

TPO - Sáng nay, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 14-16/9.

tp-br_img-2855.jpg
Xe đưa Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2850.jpg
Lễ đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2862.jpg
Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2861.jpg
Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2859.jpg
Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2851.jpg
Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2852.jpg
Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2853.jpg
Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý
tp-br_img-2860.jpg
Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Chùa Quán Sứ tọa lạc tại số 73 phố Quán Sứ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ XV, hiện là trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chùa Quán Sứ là một trong những ngôi cổ tự đẹp đẽ và linh thiêng bậc nhất Hà thành, là nơi được chọn để tổ chức các sự kiện trọng đại của Giáo hội, đón tiếp các phái đoàn Phật giáo trong nước và quốc tế, đón tiếp các phái đoàn lãnh đạo cấp cao trong nước và quốc tế…

Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á có nền Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất. Kể từ thế kỷ XIII, Hoàng gia Thái Lan luôn coi Phật giáo là nền tảng tinh thần quan trọng để duy trì ổn định chính trị và phát triển văn hóa.

Các giá trị Phật giáo đã thấm nhuần vào đời sống văn hóa của người Thái, định hình phong tục tập quán, nghi lễ và quy tắc ứng xử trong xã hội.

Sự bảo hộ của Hoàng gia Thái Lan đối với Phật giáo không chỉ giúp tăng đoàn phát triển mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần và văn hóa của người dân Thái Lan.

Điều đặc biệt là Hoàng gia Thái Lan bảo trợ hơn 20 ngôi chùa Việt tại Thái Lan.

Bình Giang - Như Ý
#Nhà vua Thái Lan #Hoàng hậu Thái Lan #Chùa Quán Sứ #Quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe