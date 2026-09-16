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Hà Nội giao Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong

Trần Hoàng

TPO - Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Theo đó, hồi 2h6’, cơ quan chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Vụ cháy làm 5 người tử vong.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy

Lãnh đạo thành phố Hà Nội giao Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Các Sở: Y tế, Nội vụ; UBND phường Tây Hồ và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.

Cùng với đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin vụ cháy trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội, chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành thành phố, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trần Hoàng
#Cháy Tây Hồ #Công an Hà Nội #Điều tra vụ cháy #Hậu quả cháy #An ninh thành phố #cháy 5 người chết

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