Clip: Xe tải đi lùi trong công ty đâm trúng nữ công nhân tử vong

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải đi lùi với tốc độ khá nhanh đã tông trúng một nữ công nhân trong khuôn viên công ty may mặc. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Ngày 16/9, ông Nguyễn Như Hoàn - Phó chủ tịch UBND xã Vân Tụ (Nghệ An) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trong khuôn viên công ty may mặc đóng trên địa bàn xã này.

Clip xe tải đi lùi đâm trúng nữ công nhân đi bộ khiến nạn nhân tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào trưa 15/9, một chiếc xe tải thùng đi lùi trong khuôn viên Công ty TNHH May T.L. (đóng trên địa bàn xã Vân Tụ). Chiếc xe lùi với tốc độ khá nhanh đã tông trúng một nữ công nhân đi bộ phía sau.

Vụ tai nạn đã khiến nữ công nhân ngã xuống đường chấn thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi, trú xã Quang Đồng, Nghệ An). Được biết, gia đình bà H. thuộc diện khó khăn, bà H. là lao động chính trong gia đình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.