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Xe

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Cục CSGT đề nghị chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái

Lê Tuấn

TPO - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái sau loạt phản ánh chạy chậm, bám trái rồi chuyển làn ẩu.

Qua theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và phản ánh của người dân, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) nhận thấy tại một số tuyến đường, nhất là các tuyến có tốc độ và mật độ phương tiện cao, vẫn còn tình trạng xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Vụ việc xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên hôm 19/4/2026, ô tô tập lái đi làn phải song song với xe tải. Xe này sau đó xi nhan trái để chuyển làn gấp ngay trước mũi xe tải, dẫn tới bị chiếc xe lớn đâm xoay ngang và ủi về phía trước, văng một đoạn rồi va vào hộ lan bên phải.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn giữa xe tập lái và xe tải hôm 20/4. Nguồn: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, nhiều giáo viên dạy lái xe chưa nhận thức đúng về ý thức và đạo đức của người lái xe khi tham gia giao thông nên vẫn hướng dẫn học viên đi đường chưa có văn hóa giao thông (điển hình là việc chạy chậm bám trái…) và có hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông trên đường.

Việc xe tập lái vi phạm không chỉ gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông mà còn có thể hình thành thói quen tham gia giao thông không đúng quy định cho người học lái xe.

Từ thực tế trên, để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam - đơn vị quản lý nhà nước về công tác đào tạo lái xe - quán triệt các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình đào tạo thực hành trên đường.

Cục CSGT đề nghị nâng cao trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành, tăng cường hướng dẫn, giám sát học viên, đặc biệt khi tập lái trên những tuyến đường có tốc độ và mật độ phương tiện cao.

Các cơ sở đào tạo cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động đào tạo thực hành; kịp thời chấn chỉnh, xem xét xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm tính nghiêm minh và sức răn đe.

Đối với lực lượng CSGT, Cục CSGT yêu cầu tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe tập lái trong quá trình tham gia giao thông.

Đồng thời, CSGT sẽ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm cho cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch lái xe, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học viên.

Lê Tuấn
#xe tập lái #giao thông #tai nạn #đào tạo lái xe #chấn chỉnh #cục csgt

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