Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cùng nhau phát triển

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với Nhà vua Thái Lan. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan, nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực; bày tỏ trân trọng những tình cảm quý báu mà Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua, thể hiện qua các chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua khi còn là Thái tử và các thành viên Hoàng gia, cũng như những hoạt động có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam trên cương vị hiện nay; chia sẻ ấn tượng về sự phát triển toàn diện của Việt Nam trong những năm qua.

Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác bộ, ngành, địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế.

Đánh giá cao đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu. (Ảnh: Như Ý)

Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng nhau phát triển.

Nhà vua Thái Lan khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước. Nhà vua đồng thời chia sẻ một số lĩnh vực mà Thái Lan có kinh nghiệm và Hoàng gia Thái Lan quan tâm; bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối giữa các địa phương; tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo thêm nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan để cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục sinh sống ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển tại các địa phương Thái Lan.

Thủ tướng cũng cảm ơn Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành sự quan tâm tới việc bảo tồn, gìn giữ các khu di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan - những biểu tượng quý báu của tình hữu nghị giữa hai nước.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mekong và các diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới.

Tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. (Ảnh: Như Ý)

Chia sẻ về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân giữa hai nước, Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhất trí khuyến khích tăng cường giao lưu giữa các địa phương, thanh niên, hội hữu nghị, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội giao lưu trực tiếp để giúp thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và hiểu hơn về đất nước, văn hóa của nhau, về lịch sử quan hệ hai nước, từ đó tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan đã được vun đắp trong 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các chương trình, dự án giáo dục và phát triển cộng đồng do Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ được triển khai tại Việt Nam, mang lại những kết quả cụ thể đối với đời sống của người dân, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong Nhà vua Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; qua đó hỗ trợ hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận mà Chính phủ hai nước đã ký kết, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước yên tâm mở rộng hợp tác.

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước; đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn.