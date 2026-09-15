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Lễ đón chính thức Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Bình Giang - Như Ý

TPO - Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.
(﻿Ảnh: TTXVN)

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà vua Thái Lan đến Việt Nam từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao, là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, biểu tượng chính trị đặc biệt, diễn ra vào dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn duyệt đội danh dự. (Ảnh: Như Ý)
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Lễ đón Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: Như Ý)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Như Ý)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua trên bục danh dự, thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Như Ý)
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Các em thiếu nhi Hà Nội chào đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu. (Ảnh: Như Ý)

Việt Nam coi trọng vai trò của Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan trong quan hệ hai nước, đánh giá cao những dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ tại Việt Nam và sự bảo trợ dành cho hơn 20 ngôi chùa Việt tại Thái Lan.

Việt Nam coi trọng vị thế, vai trò của Thái Lan ở khu vực và trên thế giới, coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong 50 năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước, bao gồm chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt từ khi nâng cấp vào tháng 5/2025.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước có nhiều chuyến thăm lẫn nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan vào tháng 5; Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam, dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba vào tháng 6; Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8.

Qua các chuyến thăm, lãnh đạo hai bên trao đổi các trọng tâm, phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, hiệu quả.

Hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố với các cơ chế hợp tác hiệu quả. Hai bên đã ký chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031.

Hợp tác kinh tế phát triển tích cực, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo tiếp tục được tăng cường, hai nước phối hợp lập trường chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và APEC.

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Bình Giang - Như Ý
#Nhà vua Thái Lan #Maha Vajiralongkorn #Quan hệ Việt Nam - Thái Lan #Lễ đón Nhà vua Thái Lan

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