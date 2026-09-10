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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu sắp thăm Việt Nam

Phạm Hiền

TPO - Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

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Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) và Hoàng hậu. (Ảnh: Thai PBS World)

Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời tăng cường gắn kết giữa Hoàng gia Thái Lan với lãnh đạo Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 8 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hai bên cũng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo; phối hợp và chia sẻ lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và APEC.

Việt Nam coi trọng vai trò của Nhà vua, Hoàng gia Thái Lan trong quan hệ hai nước; đánh giá cao những dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ tại Việt Nam.

Công chúa Thái Lan Maha Sririndhorn làm Đại sứ thiện chí và bảo trợ cho Dự án UNESCO về “Nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương” tại Việt Nam, nhằm giúp các trường tiếp cận chương trình giáo dục tiên tiến và nâng cao chất lượng cuộc sống của học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Hiền
#Nhà Vua Thái Lan #Hoàng gia Thái Lan #quan hệ Việt Nam-Thái Lan

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