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Thế giới

Hoạt động bất thường diễn ra gần cơ sở hạt nhân ngầm của Iran

Quỳnh Như

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng tại núi Pickaxe, cơ sở ngầm nằm gần khu phức hợp hạt nhân Natanz của Iran, gia tăng rõ rệt trong năm 2026. Các chuyên gia cảnh báo địa điểm này có thể được Tehran sử dụng để bảo vệ các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân trước nguy cơ bị Mỹ tấn công.

Một địa điểm nghi là cơ sở hạt nhân của Iran, nằm sâu dưới lớp đá granit, gần khu phức hợp hạt nhân Natanz của Iran, đang ghi nhận nhiều hoạt động xây dựng bất thường trong năm nay.

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Ảnh vệ tinh công trình xây dựng của Iran tại núi Pickaxe ngày 9/8/2026. Ảnh: CSIS/Satellogic

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh kéo dài 6 năm của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), hoạt động tại khu vực núi Pickaxe đã tăng mạnh trong năm 2026, với nhiều công trình đường sá, lối vào đường hầm và các hạng mục gia cố được triển khai.

Núi Pickaxe nằm cách thủ đô Tehran khoảng 225 km về phía nam và từ lâu được giới tình báo đánh giá là một địa điểm có khả năng được Iran sử dụng để bảo vệ các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân.

Các chuyên gia CSIS cho rằng cơ sở này có thể phục vụ một trong ba mục đích: lắp ráp máy ly tâm, làm giàu uranium hoặc làm nơi trú ẩn cho những hoạt động liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Đáng chú ý, tình báo Israel từng nhận định Iran có thể tìm cách đưa các máy ly tâm tới núi Pickaxe. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần đề cập khả năng tấn công địa điểm này.

Tuy nhiên, núi Pickaxe được đánh giá là mục tiêu đặc biệt khó phá hủy. Cơ sở nằm sâu trong lớp đá granit, khiến ngay cả những loại bom xuyên phá hầm ngầm mạnh nhất của Mỹ cũng có thể gặp giới hạn về khả năng tiếp cận.

Trong bối cảnh đó, Mỹ được cho là đang nghiên cứu những phương án mới nhằm đối phó với các cơ sở ngầm sâu của Iran.

Trước đó, tháng 6/2025, Mỹ đã tấn công các địa điểm hạt nhân, Mỹ từng sử dụng bom xuyên phá hạng nặng trong các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran. Tuy nhiên, một số cơ sở nằm quá sâu dưới lòng đất được cho là vẫn vượt quá khả năng phá hủy của những loại vũ khí hiện có.

Theo một nguồn thạo tin, quân đội Mỹ có thể sử dụng một số loại bom lớn nhất trong kho vũ khí để tấn công Pickaxe Mountain. Tuy nhiên, chưa rõ liệu những loại bom này có đủ khả năng xuyên qua lớp đá sâu để phá hủy các cơ sở hoặc thiết bị mà Iran có thể đã đưa xuống lòng đất hay không.

Các nỗ lực nhằm xây dựng phương án tấn công hiệu quả vào những cơ sở ngầm sâu của Iran vẫn đang được tiếp tục. Một nguồn tin nói với CNN rằng, các đơn vị thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ gần đây đã tổ chức một "cuộc chạy đua lập kế hoạch" cho những mục tiêu này".

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #hạt nhân #Pickaxe #Natanz #vũ khí hạt nhân #hoạt động xây dựng #tấn công

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