Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kiểm tra quán Karaoke, phát hiện 4 cô gái múa khiêu dâm trong phòng VIP

M.Đ- Vũ Quỳnh

TPO - Một chủ quán karaoke ở phường Sơn Nam (Hưng Yên) cùng nhân viên quản lý và 4 cô gái vừa bị xử phạt hành chính tổng cộng 75,6 triệu đồng sau khi cơ quan công an phát hiện hoạt động khiêu dâm tại phòng VIP.

Ngày 9/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp có liên quan đến hoạt động khiêu dâm tại phòng VIP, quán karaoke ở phường Sơn Nam.

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke tại phường Sơn Nam, do ông A.M.Đ. (SN 1988, trú phường Phố Hiến, Hưng Yên) làm chủ.

kara.jpg
Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Ảnh: CACC.

Tại phòng VIP 6, lực lượng chức năng phát hiện một số nam, nữ không mặc đầy đủ quần áo, đang nhảy múa và có biểu hiện khiêu dâm. Công an lập biên bản, xác minh và làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở cùng những người liên quan.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên quyết định xử phạt hộ kinh doanh T.M. do ông A.M.Đ. làm chủ số tiền 29 triệu đồng với các hành vi không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp quy định và thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra hoạt động khiêu dâm tại cơ sở.

Ngoài phạt tiền, hộ kinh doanh này bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn 4,5 tháng.

Nhân viên quản lý Đ.H.T. (SN 1995, hiện ở xã Trần Phú, TP Hà Nội) bị phạt 45 triệu đồng về hành vi tổ chức cho nhân viên múa khiêu dâm. Bốn cô gái gồm P.C.U. (SN 1997), L.T.B. (SN 1998), L.T.B. (SN 1999) và Z.R.T.L. (SN 2007) bị phạt 400.000 đồng/người về hành vi bán khiêu dâm.

Tổng số tiền xử phạt đối với chủ cơ sở, nhân viên quản lý và 4 người liên quan là 75,6 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật; thường xuyên kiểm tra, quản lý nhân viên, khách hàng và các hoạt động diễn ra tại cơ sở, không để địa điểm kinh doanh bị lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

M.Đ- Vũ Quỳnh
#Karaoke Hưng Yên #Hoạt động khiêu dâm #Xử phạt hành chính #Quản lý cơ sở kinh doanh #An ninh trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe