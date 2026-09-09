Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố một đối tượng sinh năm 2007 để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.L.C. (SN 2007, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Nam Sơn về việc một bé gái sinh năm 2011, trú tại phường Phượng Sơn tố giác T.L.C. có hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng triệu tập T.L.C. đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, T.L.C. khai nhận hành vi phạm tội.

Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, các gia đình tăng cường giáo dục trẻ kỹ năng nhận biết, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại; khuyến khích trẻ chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.