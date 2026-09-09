Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thụy Điển trả cả tỷ đồng cho những người nhập cư chấp nhận rời đi

Phạm Hiền

TPO - Từng được biết đến là quốc gia cởi mở với người nhập cư, Thụy Điển dần siết chặt biên giới trong một thập kỷ qua. Chính phủ nước này đang triển khai chính sách trả tiền cho người nhập cư nếu họ đồng ý rời đi.

Động thái này nằm trong chính sách siết nhập cư mà chính phủ của Thủ tướng Ulf Kristersson triển khai, trong bối cảnh cuộc bầu cử tại Thụy Điển sẽ diễn ra ngày 13/9.

ap26248365455515.jpg
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristerssons cùng các thành viên đảng Ôn hòa trong một cuộc vận động cử tri. (Ảnh: AP)

Từ đầu năm 2026, chính phủ liên minh do phe cánh hữu lãnh đạo bắt đầu hỗ trợ tối đa 350.000 krona Thụy Điển (tương đương khoảng 37.000 USD), cho những người đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) và đang có giấy phép cư trú tại Thụy Điển nếu họ quyết định rời đi.

Thụy Điển từng tiếp nhận 163.000 người xin tị nạn trong năm 2015, chỉ đứng sau một nước khác ở châu Âu nếu tính theo quy mô dân số. Nhưng đến năm 2025, số người xin tị nạn giảm 96%.

Chương trình đang thu hút sự chú ý của nhiều nước, đồng thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đảng Dân chủ Thụy Điển - đảng cực hữu không tham gia chính phủ nhưng ủng hộ liên minh cầm quyền tại Quốc hội.

"Bạn có nhớ Mogadishu không? Khoản hỗ trợ hồi hương sẽ giúp bạn trở về nhà", một quảng cáo do đảng Dân chủ Thụy Điển chi trả viết. Quảng cáo hướng tới cộng đồng người Somalia và xuất hiện trên xe buýt cùng các phương tiện giao thông công cộng tại những khu vực có đông người nhập cư.

Chính phủ Thụy Điển cũng triển khai chương trình bằng nhiều ngôn ngữ trên các trang web chính thức.

"Thúc đẩy việc tái di cư là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ", Thủ tướng Kristersson nói. Chính phủ dành 1,3 tỷ krona Thụy Điển cho chương trình này.

Các chính phủ và đảng phái chính trị trên khắp châu Âu đang theo dõi chính sách của Thụy Điển, trong bối cảnh một số nước cũng tìm cách đưa người nhập cư trở về quê hương.

obinvsbx3vkfvlw3z5mxhr5fp4.jpg
Chính sách nhập cư của chính phủ Thụy Điển đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các quốc gia châu ÂU. (Ảnh: Reuters)

Làn sóng phản đối nhập cư gia tăng sau khi hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Syria, chạy trốn chiến tranh và đến châu Âu vào năm 2015. Diễn biến này tạo thêm động lực cho các đảng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, đồng thời thúc đẩy nhiều chính phủ áp dụng chính sách nhập cư ngày càng chặt chẽ, tập trung vào việc ngăn dòng người nhập cư và khuyến khích hồi hương.

Bà Mary Khan-Hohloch, nghị sĩ Nghị viện châu Âu thuộc đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), hoan nghênh sáng kiến của Thụy Điển. AfD giành 44% số phiếu trong cuộc bầu cử cấp bang tại Saxony-Anhalt hôm 6/9.

Tuy nhiên, ông Bram Frouws, Giám đốc Trung tâm Di cư hỗn hợp, cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy những chương trình như vậy có thể làm gia tăng đáng kể số người tự nguyện rời khỏi một quốc gia.

"Đây là một trong những đề xuất chính sách mà kết quả thực tế ra sao không quan trọng. Nó chủ yếu mang tính biểu tượng, nhằm phát đi thông điệp rằng chính phủ đang cứng rắn với vấn đề nhập cư", ông nói.

Chưa nhiều người hưởng ứng

Từ đầu năm đến nay mới có 171 người nhận hỗ trợ để rời khỏi Thuỵ Điển.

Đảng Dân chủ Thụy Điển muốn mở rộng chính sách này với cả những người đã có quốc tịch Thụy Điển, với điều kiện họ đồng ý từ bỏ quốc tịch.

"Những người này mới chiếm đa số", ông Ludvig Aspling, người phụ trách vấn đề nhập cư của đảng Dân chủ Thụy Điển, nói. Ông đề cập đến những công dân gặp khó khăn trong việc tự trang trải cuộc sống và không sử dụng tốt tiếng Thụy Điển.

Tuy nhiên, các đảng đối lập và các tổ chức bảo vệ quyền dân sự cho rằng chính sách này của Thủ tướng Kristersson quá khắt khe và có thể gây chia rẽ xã hội.

Thụy Điển đồng thời siết thêm nhiều quy định với người nhập cư. Chính phủ ngừng cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn và yêu cầu người nhập cư phải xin lại giấy phép sau 3 năm.

Tháng 8 này, chính phủ lần đầu tiên tổ chức kỳ thi nhập quốc tịch và yêu cầu tất cả người xin nhập quốc tịch phải tham gia. Tại một trung tâm hội nghị ở Stockholm, khoảng 900 người nhập cư làm bài kiểm tra kiến thức về Thụy Điển, trong đó có những câu hỏi về thứ tự kế vị ngai vàng và lễ hội giữa mùa hè.

Phạm Hiền
Theo Reuters
#Chính sách nhập cư Thụy Điển #Nhập cư vào châu Âu #Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe