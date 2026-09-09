Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ

TPO - Nancy Lang bị cảnh sát điều tra, bắt khẩn cấp sau khi lái xe trong tình trạng lái xe có cồn. Cô thừa nhận chủ quan khi cho rằng nhà gần nên tự cầm lái sau buổi tiệc sinh nhật.

Theo MBN, ngày 8/9, cảnh sát Gangnam, Seoul lập hồ sơ điều tra Nancy Lang liên quan hành vi lái xe sau khi uống rượu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h45 cùng ngày tại khu vực Gangnam.

Bản tin cho biết nồng độ cồn trong máu của nữ nghệ sĩ được xác định ở mức có thể bị thu hồi giấy phép lái xe. Cảnh sát đang làm rõ diễn biến vụ việc.

Sau khi thông tin được đăng tải, Nancy Lang thừa nhận đã uống champagne tại tiệc sinh nhật của người quen trước khi lái xe về nhà. Nữ nghệ sĩ nghĩ quãng đường về nhà gần nên quyết định tự lái.

Trao đổi với SPOTV News ngày 8/9, đại diện công ty quản lý Megaton Entertainment nói Nancy Lang được kiểm tra nồng độ cồn khi gần về đến nhà. Công ty cho biết cô uống một đến hai ly champagne, đồng thời bác thông tin nồng độ cồn ở mức thu hồi giấy phép.

Nancy Lang bị điều tra khẩn cấp vì lái xe khi say xỉn.

Nancy Lang sinh năm 1976, hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật và truyền hình. Cô từng gây chú ý với màn trình diễn tại Venice Biennale năm 2003, sau đó xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí.

Cô theo học chuyên ngành hội họa phương Tây tại Đại học Hongik. Những năm gần đây, Nancy Lang tiếp tục làm nghệ thuật song song công việc trên truyền hình. Tháng 6, nữ nghệ sĩ giới thiệu triển lãm PLAY, kết hợp yếu tố tranh dân gian Hàn Quốc với pop art.

Về đời tư, Nancy Lang được biết đến với tình bạn kéo dài khoảng 20 năm cùng ca sĩ Lee Hyori. Năm 2017, cô kết hôn với Wang Jin Jin. Cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ khi nữ nghệ sĩ tố chồng bạo hành, lăng mạ và đe dọa tinh thần. Năm 2018, cô nộp đơn ly hôn, đồng thời công khai những tổn thương trong thời gian chung sống.

Sau đổ vỡ, Nancy Lang từng chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tinh thần và áp lực tài chính. Nữ nghệ sĩ dần trở lại với hội họa, tổ chức triển lãm và tham gia các chương trình truyền hình.