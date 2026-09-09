Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt khẩn cấp nữ nghệ sĩ

Trạch Dương

TPO - Nancy Lang bị cảnh sát điều tra, bắt khẩn cấp sau khi lái xe trong tình trạng lái xe có cồn. Cô thừa nhận chủ quan khi cho rằng nhà gần nên tự cầm lái sau buổi tiệc sinh nhật.

Theo MBN, ngày 8/9, cảnh sát Gangnam, Seoul lập hồ sơ điều tra Nancy Lang liên quan hành vi lái xe sau khi uống rượu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h45 cùng ngày tại khu vực Gangnam.

Bản tin cho biết nồng độ cồn trong máu của nữ nghệ sĩ được xác định ở mức có thể bị thu hồi giấy phép lái xe. Cảnh sát đang làm rõ diễn biến vụ việc.

Sau khi thông tin được đăng tải, Nancy Lang thừa nhận đã uống champagne tại tiệc sinh nhật của người quen trước khi lái xe về nhà. Nữ nghệ sĩ nghĩ quãng đường về nhà gần nên quyết định tự lái.

Trao đổi với SPOTV News ngày 8/9, đại diện công ty quản lý Megaton Entertainment nói Nancy Lang được kiểm tra nồng độ cồn khi gần về đến nhà. Công ty cho biết cô uống một đến hai ly champagne, đồng thời bác thông tin nồng độ cồn ở mức thu hồi giấy phép.

nan1.png
nu-ca-si-bi-bat-giu-vi-lai-xe-khi-say-xin-c731a1793012.jpg
Nancy Lang bị điều tra khẩn cấp vì lái xe khi say xỉn.

Nancy Lang sinh năm 1976, hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật và truyền hình. Cô từng gây chú ý với màn trình diễn tại Venice Biennale năm 2003, sau đó xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí.

Cô theo học chuyên ngành hội họa phương Tây tại Đại học Hongik. Những năm gần đây, Nancy Lang tiếp tục làm nghệ thuật song song công việc trên truyền hình. Tháng 6, nữ nghệ sĩ giới thiệu triển lãm PLAY, kết hợp yếu tố tranh dân gian Hàn Quốc với pop art.

Về đời tư, Nancy Lang được biết đến với tình bạn kéo dài khoảng 20 năm cùng ca sĩ Lee Hyori. Năm 2017, cô kết hôn với Wang Jin Jin. Cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ khi nữ nghệ sĩ tố chồng bạo hành, lăng mạ và đe dọa tinh thần. Năm 2018, cô nộp đơn ly hôn, đồng thời công khai những tổn thương trong thời gian chung sống.

Sau đổ vỡ, Nancy Lang từng chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tinh thần và áp lực tài chính. Nữ nghệ sĩ dần trở lại với hội họa, tổ chức triển lãm và tham gia các chương trình truyền hình.

Trạch Dương
#Nancy Lang #Nancy Lang lái xe sau khi uống rượu #Nancy Lang bị điều tra #nghệ sĩ Nancy Lang #cảnh sát Gangnam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe