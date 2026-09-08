Cách tiếp cận nghệ thuật khác biệt của các cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau hành trình qua Hà Nội, Bắc Ninh, Lai Châu, các thí sinh vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có thêm trải nghiệm nghệ thuật tại triển lãm đa giác quan Van Gogh Timeless. Các cô gái cho biết những hoạt động liên tiếp giúp họ nhận ra cuộc thi không chỉ hướng tới danh hiệu mà còn mang lại nhiều giá trị tinh thần, trở thành dấu mốc đáng nhớ của tuổi trẻ.

Thí sinh trải nghiệm triển lãm đặc biệt về danh họa Van Gogh. Video: Công Hướng.

‘Cảm giác được sống trong tranh Van Gogh’

Lần đầu Hà Nội có triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp, khai mạc vào giữa tháng 8. 165 tác phẩm được tái hiện trong không gian gần 4.000 m2, chia thành 13 khu trải nghiệm. 53 thí sinh có cơ hội hòa mình vào không gian hội họa độc đáo vào ngày 28/8.

Thay vì lần lượt ngắm từng bức tranh trong một không gian tĩnh, người xem được dẫn dắt qua hành trình thị giác và cảm xúc liền mạch - nơi những cánh đồng lúa mì, hoa hướng dương, bầu trời đêm hay nét cọ đặc trưng của Van Gogh liên tục chuyển động, bao phủ triển lãm.

Các thí sinh có thêm trải nghiệm nghệ thuật tại triển lãm đa giác quan Van Gogh Timeless. Ảnh: Duy Phạm - Trọng Tài.

Từng có cơ hội xem các tác phẩm gốc của Van Gogh tại những bảo tàng ở nước ngoài, một số thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết họ bất ngờ khi được trải nghiệm thế giới hội họa của danh họa theo cách hoàn toàn khác tại triển lãm Van Gogh Timeless ở Việt Nam.

Không gian rộng gần 4.000 m2 kết hợp ánh sáng, âm thanh và công nghệ khiến những bức tranh tĩnh chuyển động theo nhịp điệu riêng, giúp các cô gái có cảm giác như đang bước vào trong tác phẩm.

Thí sinh Bùi Minh Phương chia sẻ từng chiêm ngưỡng tác phẩm Đêm đầy sao tại một bảo tàng ở New York (Mỹ). Tuy nhiên, khi nhìn lại tác phẩm trong không gian trình chiếu tại Việt Nam, cô cảm nhận rõ hơn nét cọ, màu sắc.

“Là người trẻ, tôi thấy may mắn khi có cơ hội xem những tác phẩm của Van Gogh theo một cách kể chuyện khác ngay tại Việt Nam. Triển lãm có quy mô gần 4.000 m2, ứng dụng công nghệ tiên tiến và mang đến trải nghiệm độc quyền”, Minh Phương chia sẻ.

Thí sinh Bùi Minh Phương trải nghiệm bàn nâng, mở rộng tầm quan sát các tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Duy Phạm.

Đoàn Hải Lan cho biết đây là lần đầu cô trải nghiệm triển lãm được kể bằng hình thức sinh động như vậy. “Những bức tranh tĩnh được chuyển động chân thực, tôi có cảm giác được sống trong bức tranh đó”, cô nói.

Hải Lan đặc biệt ấn tượng với Giấc ngủ trưa, khắc họa những người nông dân nghỉ ngơi sau giờ lao động. Theo cô, cách những nét cọ và chuyển động được tái hiện giúp người xem cảm nhận rõ hơn không khí và cảm xúc trong tranh.

Từ những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa ở các địa phương đến lần đầu bước vào thế giới hội họa Van Gogh, mỗi hoạt động mở thêm lát cắt trong hành trình của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài - Duy Phạm.

Cao Trần Tú Anh lại chú ý nhiều hơn khu trưng bày 7 bức Hoa hướng dương. Cô ấn tượng màu vàng và những chuyển động của hình ảnh được sử dụng để kể câu chuyện về vòng đời của hoa hướng dương.

“Việc áp dụng công nghệ vào không gian triển lãm giúp tôi có thể cảm nhận được từng nét vẽ, gam màu như đang chuyển động, kể chuyện", Tú Anh chia sẻ.

Thí sinh Gouband Lisa cho biết dù tham quan nhiều bảo tàng, triển lãm nổi tiếng trên thế giới, cô vẫn ấn tượng với không gian này. “Nơi này rất đẹp và tôi ấn tượng cách danh họa Van Gogh biến cảm xúc thành nghệ thuật”, cô chia sẻ.

Theo các thí sinh, cách kể chuyện bằng hình ảnh, ánh sáng và âm thanh mang đến một phương thức tiếp cận nghệ thuật gần gũi hơn, đặc biệt với người trẻ chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với hội họa.

Hành trình khám phá văn hóa độc đáo

Với Nguyễn Thái Anh Thư, trải nghiệm này đặc biệt hơn khi chưa từng tham quan một triển lãm nghệ thuật.

Trong 13 khu trải nghiệm, Anh Thư ấn tượng nhất với Van Gogh's Eyes. Không gian ánh sáng và hình ảnh bao quanh khiến thí sinh có cảm giác được bước vào thế giới hội họa thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát.

“Bước vào đó, tôi thấy không gian rất rộng. Hình ảnh và ánh sáng được trình chiếu khiến tôi có cảm giác như lạc vào một thế giới mới. Đó là một thế giới đầy tính nghệ thuật, giống như được nhìn cuộc đời qua góc nhìn của Van Gogh”, Anh Thư chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư có cảm giác như lạc vào thế giới mới khi trải nghiệm không gian triển lãm. Ảnh: Trọng Tài.

“Đây là lần đầu tôi được đến một triển lãm nghệ thuật và may mắn có những trải nghiệm đáng nhớ. Tôi học được cách đứng lại, nhìn ngắm và cảm nhận một bức tranh, cách tác phẩm được bài trí như thế nào, đồng thời cảm nhận rõ hơn màu sắc và sắc thái riêng của từng tác phẩm”, cô nói.

Anh Thư ấn tượng khi tìm hiểu về khối lượng tác phẩm đồ sộ Van Gogh để lại trong khoảng một thập kỷ sáng tác.

Van Gogh Timeless sử dụng hệ thống 78 máy chiếu, tạo hơn 613 triệu điểm ảnh hiển thị cùng lúc. Các công nghệ 3D Mapping Projection, VR, AR kết hợp LiDAR, cảm biến tương tác và hệ thống đồng bộ thời gian thực được ứng dụng để tái hiện thế giới hội họa của Van Gogh.

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Trải nghiệm về danh họa Van Gogh nối dài chuỗi hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại nhiều địa phương. Trước khi trở lại Hà Nội, các cô gái đã có những hoạt động tại Bắc Ninh, Lai Châu, tiếp xúc với những không gian văn hóa, lịch sử và đời sống khác nhau.

Qua nhiều điểm đến, các thí sinh dần thay đổi cách nhìn về hành trình ở Hoa hậu Việt Nam. Hành trình ấy không chỉ hướng tới những danh hiệu hay những điều hào nhoáng, ngược lại mang đến rất nhiều giá trị tinh thần.