Xúc động lễ tưởng niệm hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm

Trong mùa Vu Lan báo hiếu, đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo địa phương cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đồng bào Phật tử đã dâng hương, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, trong đó có 678 phần mộ đến nay vẫn chưa xác định được danh tính.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ

Sáng 6/9 (nhằm ngày 25/7 âm lịch), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống, Thanh Hóa), lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức trang trọng, thu hút sự tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đại diện các ban, sở, ngành của tỉnh và của xã Thiết Ống. Buổi lễ còn có sự hiện diện của nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách cùng đông đảo Phật tử và người dân địa phương. Chương trình do Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPG Việt Nam, UBMTTQ tỉnh Thanh Hoá, Quỹ Lá Xanh Chùa Đống Cao Hưng Yên tổ chức.

Nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ, trong đó có quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm hiện là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ, trong đó có cả các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu và hy sinh trên đất nước bạn Lào. Trong số này, nhiều phần mộ đã xác định được đầy đủ tên tuổi, quê quán, nhưng cũng còn không ít tấm bia chỉ ghi dòng chữ "liệt sĩ chưa biết tên".

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, đại diện chư Tôn đức chủ lễ nhấn mạnh dù chưa xác định được danh tính, sự hy sinh của các liệt sĩ vì Tổ quốc không bao giờ là vô danh, và không một người con nào đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước bị lãng quên.

Thượng Toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Đáng chú ý, tại đây còn có phần mộ của những người con đất nước Lào đã ngã xuống trên đất Việt Nam trong cuộc chiến đấu chung vì độc lập của hai dân tộc. Buổi lễ dành một phần trang trọng để tưởng niệm nghĩa tình đặc biệt Việt Nam - Lào, được ví như dòng máu của các liệt sĩ hai nước đã cùng hòa vào lịch sử.

Trăn trở với 678 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Lễ Hoa đăng – thắp nến tri ân các Anh Hùng Liệt sĩ được tổ chức trong chương trình

Một nội dung được nhắc đến nhiều trong buổi lễ là công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Theo thông tin được công bố tại buổi lễ, hiện Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm còn 678 phần mộ chưa có đầy đủ thông tin.

Ban tổ chức bày tỏ mong muốn hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp thuận lợi trong thời gian tới, để những liệt sĩ còn nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm sớm được đưa về, những tấm bia khuyết danh sớm có tên tuổi, quê hương, giúp nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ vơi bớt nỗi mong chờ sau nhiều năm tháng.

Trao 1.000 suất quà tri ân cựu chiến binh, gia đình chính sách

Bên cạnh phần lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 1.000 suất quà cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động tặng quà được đánh giá là một việc làm ý nghĩa, góp phần cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm bằng nghi lễ mà còn chuyển hóa thành hành động chăm lo thiết thực cho các đối tượng chính sách. Trong bối cảnh nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đời sống còn nhiều khó khăn, những suất quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang giá trị tinh thần sâu sắc, là sự động viên kịp thời, giúp lan tỏa tinh thần nhân ái và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như cộng đồng xã hội đối với người có công với cách mạng.

Thượng toạ Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao quà cho các Cựu chiến binh

Tri ân và những lời nguyện cầu

Trong không khí trang nghiêm, buổi lễ đã dành thời gian tưởng niệm, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm nguyện vọng gìn giữ nền hòa bình, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; giáo dục thế hệ trẻ hiểu về lịch sử và sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Buổi lễ cũng là dịp để khẳng định lại tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào - mối quan hệ được xây đắp bằng xương máu của các anh hùng liệt sĩ hai nước qua nhiều thế hệ.

Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức cầu siêu, nguyện cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ được an nghỉ, đồng thời cầu chúc cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được an lạc, đất nước Việt Nam trường tồn, phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.