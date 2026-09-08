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Hơn 1.700 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần DatVietVAC, vượt 100% số chào bán

Trạch Dương

TPO - Hơn 1.700 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần DatVietVAC trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng. Tổng lượng cổ phần đăng ký vượt 100% số chào bán, theo thông tin sơ bộ từ Chứng khoán Vietcap.

Lượng đăng ký vượt số cổ phần chào bán

Chứng khoán Vietcap - đơn vị tư vấn độc quyền và đại lý phân phối chính của thương vụ The IPO of V-Culture - vừa thông tin sơ bộ về kết quả đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) trong đợt IPO kết thúc ngày 7/9.

Hơn 1.700 nhà đầu tư tham gia đăng ký, tổng lượng đăng ký vượt 100% số cổ phần được đưa ra chào bán. Sức cầu tăng nhanh trong những ngày cuối cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông - giải trí.

DatVietVAC là một trong số ít doanh nghiệp truyền thông - giải trí tại Việt Nam đưa mô hình kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ (IP), nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ ra thị trường vốn.

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Cap hình: Các nghệ sĩ đến chúc mừng DatVietVAC trong sự kiện DatVietVAC Premiere "Say Hi" - The IPO of V-Culture.

Trong thời gian mở bán, DatVietVAC tổ chức các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư tại TPHCM ngày 11/8 và Hà Nội ngày 12/8. Trước thời điểm đóng sổ đăng ký, Vietcap cho biết khoảng 90% lượng cổ phần chào bán nhận được nhu cầu từ nhà đầu tư. Khối lượng đăng ký tiếp tục tăng và vượt lượng chào bán khi đợt IPO kết thúc.

Theo lộ trình công bố, kết quả phân bổ cổ phiếu được xác định trong hai ngày 8-9/9. Nhà đầu tư nộp phần tiền còn lại từ ngày 10/9 đến 16h ngày 17/9. Kết quả mua cổ phiếu dự kiến được thông báo ngày 21/9. DatVietVAC đặt kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong tháng 10.

Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến đạt khoảng 1.114 tỷ đồng, tương ứng hơn 111,4 triệu cổ phiếu lưu hành. Quy mô vốn hóa theo giá IPO đạt hơn 6.100 tỷ đồng.

Ở mức giá 54.800 đồng/cổ phiếu, DatVietVAC được định giá khoảng 13 lần lợi nhuận dự kiến năm 2026. Theo Vietcap, mức này thấp hơn khoảng 28% so với P/E dự phóng bình quân 18,1 lần của nhóm doanh nghiệp truyền thông - giải trí được lựa chọn làm đối sánh tại châu Á.

Mở rộng nguồn thu trực tiếp từ người tiêu dùng

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận khoảng 379 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số, ROE đạt 41,2%. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 11%.

Trong 6 tháng đầu năm, DatVietVAC đạt khoảng 1.366 tỷ đồng doanh thu và 135 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số. Doanh nghiệp hoàn thành khoảng 40% kế hoạch doanh thu và hơn 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Phần lớn tài sản nội dung chủ lực của DatVietVAC trong năm 2026 bắt đầu bước vào chu kỳ khai thác từ quý III, khi các chương trình quy mô lớn lên sóng. Ở mảng sự kiện trực tiếp, doanh nghiệp dự kiến tổ chức 8 concert trong năm nhưng mới có hai concert diễn ra trong nửa đầu năm. Sáu concert còn lại tập trung vào nửa cuối năm.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, từ tháng 9/2026-1/2027, mỗi tháng có ít nhất một concert. Chuỗi sự kiện này được kỳ vọng đóng góp vào kết quả kinh doanh giai đoạn cuối năm.

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DatVietVAC chuẩn bị kế hoạch tổ chức 6 concert.

Định hướng tăng trưởng của DatVietVAC đặt trọng tâm vào khả năng khai thác nhiều lớp giá trị từ mỗi IP. Bên cạnh nguồn thu truyền thống từ quảng cáo, sản xuất nội dung và dịch vụ truyền thông cho khách hàng doanh nghiệp, công ty hướng mạnh hơn sang mô hình D2C - cung cấp sản phẩm, dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng.

DatVietVAC đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu D2C từ khoảng 13% năm 2025 lên 20-30% vào năm 2030. Nguồn thu dự kiến đến từ concert, fan meeting, hàng hóa liên quan đến nghệ sĩ và chương trình, hoạt động tương tác trả phí cùng các dịch vụ được phát triển trên nền tảng riêng.

Nguồn vốn huy động từ IPO được định hướng phục vụ hoạt động phát triển, quản lý nghệ sĩ, xây dựng nền tảng D2C và tìm kiếm cơ hội mua bán, sáp nhập hoặc liên doanh trong chuỗi giá trị truyền thông - giải trí.

Đến năm 2030, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số. Thông tin về thời gian, phương thức đăng ký và tiến độ phân bổ đã được đối chiếu với thông báo IPO của Vietcap và lộ trình IPO do DatVietVAC công bố.

Trạch Dương
#DatVietVAC #IPO #đầu tư #cổ phần #truyền thông #giải trí #doanh nghiệp

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