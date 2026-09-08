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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump dọa cấm cửa chuyên cơ của giới siêu giàu trước khi Canada tung đòn trả đũa

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa cấm bán dòng máy bay thương gia Bombardier sản xuất tại Canada. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Canada triển khai biện pháp đáp trả thuế quan trị giá 20 tỷ USD nhằm vào hàng hóa Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9.

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Hãng Bombardier, trụ sở tại Montreal, chuyên sản xuất dòng máy bay thương gia. (Ảnh: Wikipedia)

Thủ tướng Canada Mark Carney vẫn kiên định với các biện pháp trả đũa, phát tín hiệu rằng Ottawa sẽ đáp trả tương xứng bất kỳ hành động thương mại nào mà ông Trump đưa ra trong tương lai.

Theo quy định của Canada từ ngày 8/9, thuế đánh vào nhôm và thép của Mỹ sẽ tăng lên 50%, tương đương mức Mỹ áp với kim loại nhập khẩu từ Canada. Các sản phẩm giấy, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng và nông sản cũng sẽ phải chịu mức thuế mới.

Hai nước vốn là đồng minh và đối tác thương mại hàng đầu của nhau, nhưng tiến trình đàm phán đổ vỡ vào tháng trước, ngay ở thời điểm then chốt.

Kể từ đó, ông Trump và ông Carney liên tục đưa ra những lời công kích ngày càng gay gắt.

Ông Carney cáo buộc phía Mỹ không thực sự nghiêm túc.

“Khi người Mỹ ngừng làm meme, ngừng mỉa mai, ngừng cố tỏ ra cứng rắn và bắt đầu nghiêm túc về việc đối thoại - chúng ta có thể tiến hành những cuộc thảo luận đó”, ông Carney phát biểu tuần trước.

Tổng thống Trump thậm chí đổi tên hồ Ontario thành “hồ America”, đe dọa tăng gấp đôi thuế ô tô lên 50% từ ngày 1/1, và giờ đây đe dọa cấm một trong những công ty hàng không hàng đầu của Canada bán máy bay ở thị trường Mỹ, nếu máy bay không được sản xuất tại Mỹ.

“Nếu họ muốn thị trường của chúng ta, họ phải sản xuất tại đây và ngừng đối xử với nước Mỹ như một ‘con heo đất’”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/9.

Cuộc chiến thương mại ngày càng căng thẳng giữa hai nước láng giềng diễn ra chỉ 2 tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khiến các nghị sĩ Cộng hòa phải giải thích quan điểm của họ về các mức thuế mà ông Trump áp đặt.

Trong số đó có Thượng nghị sĩ Susan Collins của bang Maine, người đang đối mặt với cuộc tái tranh cử khó khăn và từng chỉ trích chính sách thuế quan của ông Trump.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Mélanie Joly cho biết, chính phủ nước này đang thiết kế các biện pháp đáp trả một cách có chủ đích, nhằm “gây sức ép chính trị” lên chính quyền Tổng thống Trump, để Washington xem xét lại hành động của mình.

Xét về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025, nền kinh tế Mỹ lớn gấp khoảng 13 lần Canada. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Mỹ không chịu tổn thất trong cuộc chiến thương mại với đồng minh láng giềng.

Bình Giang
Theo CNN
#Canada #Chiến tranh thương mại #Tổng thống Trump #Donald Trump #Thủ tướng Canada

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