Quảng Trị phát hiện 21 cơ sở nha khoa hoạt động không phép

TPO - Qua kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 21 cơ sở răng - hàm - mặt hoạt động khi chưa có giấy phép.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 930 cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép hoạt động, gồm 297 cơ sở công lập và 633 cơ sở ngoài công lập. Tuy nhiên, tình trạng tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về hành nghề khám, chữa bệnh vẫn diễn ra, đáng chú ý là các cơ sở răng - hàm - mặt hoạt động không phép tại một số địa phương.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 21 cơ sở răng - hàm - mặt hoạt động khi chưa có giấy phép. Ảnh minh hoạ.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 cơ sở khám, chữa bệnh răng - hàm - mặt không có giấy phép hoạt động. Trong số này, 7 cơ sở đã bị xử phạt, 13 cơ sở đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan chức năng đánh giá, các vi phạm trong hoạt động chuyên môn y tế trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người bệnh.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề có dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh.

Đặc biệt, cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường hậu kiểm sau cấp phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đoàn Sở Y tế Quảng Trị kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuốc tân dược.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu siết quản lý hoạt động hành nghề y trên địa bàn theo chức năng và thẩm quyền. Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng hành nghề y không phép trên địa bàn quản lý mà không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Các địa phương phải hậu kiểm, giám sát chặt những cơ sở đã cam kết ngừng hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ; kiểm tra đột xuất nhằm ngăn tình trạng cơ sở đã bị xử lý vẫn lén lút hoạt động hoặc tái phạm.