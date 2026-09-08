Cách nhận biết xe cấp cứu được cấp phép

TPO - Khi người bệnh xuất viện, xin chuyển về nhà trong tình trạng nặng, việc lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp không chỉ liên quan đến chi phí mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người bệnh. Theo ông Trần Anh Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, gia đình bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý việc lựa chọn đơn vị được cấp phép hoạt động, cũng như kiểm tra nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế đi cùng.

Nhìn logo, tên đơn vị và giấy phép trên xe

Theo khuyến cáo, trước khi thuê xe vận chuyển người bệnh nặng, gia đình nên kiểm tra kỹ thông tin trên phương tiện. Xe cấp cứu được cấp phép hoạt động phải có logo, tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và giấy phép hoạt động được dán cố định trên hai cánh cửa xe.

"Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng giúp người dân nhận diện xe cấp cứu có được cấp phép hay không", ông Thắng nói.

Trong trường hợp người bệnh cần chuyển từ bệnh viện về nhà hoặc đến một cơ sở y tế khác, gia đình không nên chỉ lựa chọn phương tiện dựa trên hình thức bên ngoài hoặc mức giá được chào. Việc kiểm tra thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ và giấy phép hoạt động cần được thực hiện trước khi quyết định thuê xe.

Đặc biệt, với những bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, phương tiện vận chuyển cần đáp ứng các yêu cầu tương ứng với tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Các dấu hiệu nhận diện xe cứu thương được cấp phép gồm:

﻿logo, tên đơn vị và giấy phép trên xe.

Người bệnh nặng cần những gì trên xe?

Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội khuyến cáo, trước khi đưa người bệnh về nhà, gia đình nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ đang điều trị để xác định người bệnh cần được hỗ trợ những gì trong quá trình vận chuyển.

Các yếu tố cần làm rõ gồm có cần bác sĩ hay điều dưỡng đi cùng, những loại thuốc, vật tư y tế và thiết bị cần thiết nào phải được chuẩn bị trên xe. Tùy tình trạng người bệnh, phương tiện có thể cần trang bị các thiết bị như máy thở, oxy, bóng bóp, máy hút dịch, thuốc và các vật tư y tế cần thiết.

Do đó, không nên lựa chọn một chiếc xe chỉ vì có hình dáng giống xe cứu thương mà cần căn cứ vào tình trạng thực tế của người bệnh và yêu cầu chuyên môn trong suốt quá trình vận chuyển.

Gia đình bệnh nhân cũng có thể hỏi ngay khoa đang điều trị xem bệnh viện có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh hay không. Nếu bệnh viện có dịch vụ hoặc có đơn vị vận chuyển đáp ứng yêu cầu, đây cũng là một lựa chọn để gia đình tham khảo.

Dấu hiệu nhận biết xe cấp cứu được cấp phép.

Phải biết rõ giá trước khi xe khởi hành

Một vấn đề khác được khuyến cáo là chi phí vận chuyển. Ông Trần Anh Thắng khuyến cáo: "Trước khi thuê xe, gia đình người bệnh cần yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ báo rõ chi phí của chuyến vận chuyển. Nếu có các khoản có thể phát sinh, cũng cần hỏi và thống nhất trước với đơn vị vận chuyển. Đặc biệt, với bệnh nhân nặng cần nhân viên y tế đi cùng hoặc phải sử dụng thêm máy thở, oxy, thuốc, vật tư, thiết bị y tế..., gia đình cần hỏi cụ thể những khoản này đã nằm trong giá dịch vụ hay được tính riêng".

Việc thống nhất chi phí trước khi vận chuyển giúp người bệnh và gia đình chủ động về tài chính, đồng thời hạn chế những tranh cãi hoặc khoản tiền phát sinh ngoài dự kiến sau chuyến đi.

Gọi 115 cần nói gì để xe cấp cứu đến nhanh hơn?

Trong trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp, người dân có thể gọi 115. Khi liên hệ, người gọi cần cung cấp thông tin ngắn gọn nhưng chính xác để nhân viên điều phối đánh giá tình huống và điều xe phù hợp.

Lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 khuyên, khi gọi cho tổng đài 115, người dân trước hết, cần cung cấp địa chỉ cụ thể nơi cần cấp cứu. Nếu địa điểm khó xác định, người gọi nên mô tả một vị trí dễ tìm, thuận tiện nhất để xe cấp cứu tiếp cận.

Tiếp đó, cần thông báo rõ tình trạng người bệnh, chẳng hạn đang tỉnh hay mê, còn thở hay không.

Nếu xảy ra tai nạn hàng loạt, người gọi cần cho biết loại tai nạn, số lượng nạn nhân và tình trạng sơ bộ của từng người. Những thông tin này giúp lực lượng điều phối đánh giá quy mô vụ việc và có thể điều động nhiều xe cấp cứu đến hiện trường khi cần thiết.

Người gọi cũng cần cung cấp số điện thoại liên hệ và bảo đảm điện thoại luôn trong trạng thái có thể liên lạc được. Một lưu ý quan trọng là người dân không nên tự ý cúp máy trước. Cần giữ máy và chỉ kết thúc cuộc gọi sau khi nhân viên điều phối đã cúp máy. Trong thời gian chờ xe cấp cứu đến, người dân cần chú ý lắng nghe và thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên điều phối.

Đừng chỉ nhìn chiếc xe có giống xe cứu thương hay không

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển người bệnh ngày càng phát sinh, việc nhận diện đúng xe cấp cứu được cấp phép có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với những trường hợp bệnh nhân nặng cần được theo dõi và hỗ trợ y tế trên đường di chuyển.

Khi thuê xe, gia đình nên kiểm tra ngay trên hai cánh cửa xe các thông tin gồm logo, tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và số/giấy phép hoạt động. Đây là những thông tin cơ bản giúp người dân xác định phương tiện thuộc đơn vị được cấp phép hay không.

"Quan trọng hơn, với người bệnh nặng, gia đình cần trao đổi trước với bác sĩ điều trị về yêu cầu chuyên môn trong quá trình vận chuyển, từ nhân viên y tế đi cùng đến thuốc, oxy và các thiết bị cần thiết. Một chiếc xe phù hợp không chỉ là phương tiện đưa người bệnh từ nơi này đến nơi khác mà phải đáp ứng được yêu cầu an toàn y tế trong suốt hành trình", Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhấn mạnh.