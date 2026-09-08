Điểm tên các ‘đấu trường’ chủ chốt trong cuộc đua bầu cử giữa kỳ Mỹ

TPO - Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế từ đảng Cộng hòa để lấy lại quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11.

Cử tri Mỹ sẽ bầu chọn các ứng cử viên tại 35 tiểu bang, tuy nhiên giới phân tích nhận định cuộc cạnh tranh giành ghế Thượng viện sẽ diễn ra khốc liệt tại 9 bang chủ chốt.

Quốc hội Mỹ tại Washington D.C nghỉ họp giữa lúc các ứng cử viên vận động cử tri trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ. (Ảnh: AP)

Bắc Carolina

Đảng Dân chủ đang có cơ hội lớn để giành thêm một ghế tại Bắc Carolina, khi Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa, ông Thom Tillis, quyết định nghỉ hưu.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu Thống đốc Roy Cooper thuộc đảng Dân chủ đang dẫn trước ổn định so với đối thủ Michael Whatley - cựu Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.

Ông Cooper là gương mặt quen thuộc với cử tri bang này, vì từng 4 lần thắng cử chức Tổng chưởng lý bang và 2 lần đắc cử Thống đốc vào năm 2016 và 2020.

Dù chưa từng tranh cử, ông Whatley có bề dày kinh nghiệm hoạt động chính trị. Tuy nhiên, mối quan hệ quá thân thiết với ông Trump có thể trở thành điểm bất lợi của ông Whatley, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho tổng thống đương nhiệm đang ở mức rất thấp (33%).

Michigan

Đảng Dân chủ đang thực hiện chiến lược “phòng thủ” tại bang Michigan, khi Thượng nghị sĩ Gary Peters chuẩn bị nghỉ hưu. Thất bại tại bang này sẽ có thể dập tắt hy vọng kiểm soát Thượng viện.

Ông Abdul El-Sayed, ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ tại cuộc vận động cử tri, thành phố Detroit, bang Michigan. (Ảnh: Reuters)

Ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ, ông Abdul El-Sayed, một chính trị gia theo chủ nghĩa tiến bộ, vẫn đối mặt với sự hoài nghi nhất định trong nỗ lực tập hợp cử tri, sau chiến thắng sát nút trước nữ nghị sĩ trung lập Haley Stevens tại kỳ bầu cử sơ bộ.

Ông sẽ đối đầu với ông Mike Rogers, cựu Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, người từng thất bại trong cuộc đua Thượng viện năm 2024.

Texas

Đảng Cộng hòa vốn nắm lợi thế tại "chiến trường đỏ" Texas. Mặc dù vậy, cuộc đua sít sao giữa ứng cử viên Dân chủ James Talarico và ứng cử viên đảng Cộng hòa - Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, đang gây chú ý đặc biệt.

Tổng chưởng lý bang Texas, ông Ken Paxton, phát biểu với các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp cáo buộc ngoại tình từng suýt khiến ông phải từ chức vào năm 2023, ông Paxton vẫn đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn trong vòng bầu cử sơ bộ. Kể từ đó, ông liên tục đẩy mạnh gây quỹ nội bộ nhằm củng cố vị thế tại quê nhà.

Alaska

Thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan của đảng Cộng hòa đang gặp bất lợi trong chiến dịch tái ứng cử.

Bà Mary Peltola thuộc đảng Dân chủ, người từng đại diện cho chiếc ghế duy nhất của bang tại Hạ viện và vận động tranh cử theo xu hướng trung lập, đã áp đảo với 82.000 phiếu bầu so với 69.000 phiếu của ông Sullivan trong kỳ bầu cử sơ bộ phi đảng phái vào tháng 8 vừa qua.

Không dừng lại ở đó, ông Sullivan còn phải chia phiếu với ông Dan J. Sullivan, một giáo viên đã nghỉ hưu thuộc đảng Cộng hòa, người giành đủ số phiếu tiến vào vòng chung kết, bất chấp các nỗ lực loại tên ông khỏi danh sách từ nội bộ đảng.

Iowa

Sau một thập kỷ đảng Cộng hòa giữ thế áp đảo, cử tri tại trung tâm nông nghiệp Iowa đang có dấu hiệu chia rẽ trước đòn thuế quan dồn dập và giá nhiên liệu leo thang dưới thời Tổng thống Trump.

Nữ nghị sĩ Ashley Hinson của đảng Cộng hòa đặt mục tiêu giữ ghế sau khi Thượng nghị sĩ đương nhiệm Joni Ernst nghỉ hưu. Đối thủ của bà là nghị sĩ Josh Turek, cựu vận động viên bóng rổ Paralympic, người luôn đề cao năng lực hợp tác lưỡng đảng tại cơ quan lập pháp bang.

Các cuộc thăm dò ghi nhận tỷ lệ ủng hộ đang bám đuổi rất sát sao, khiến giới quan sát đánh giá Iowa là một trong những điểm nóng trong kỳ bầu cử mùa thu.

Maine

Hồi tháng 7, đảng Dân chủ rơi vào thế bị động khi phải gấp rút tìm người thay thế ứng cử viên Graham Platner, người vừa rút lui sau các cáo buộc tấn công tình dục.

Mọi sự chú ý hiện dồn vào ông Troy Jackson, cựu nghị sĩ từng làm việc trong ngành gỗ, người chia sẻ nhiều quan điểm tiến bộ tương đồng với ông Platner.

Ông Troy Jackson được chọn làm ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ tại bang Maine. (Ảnh: AP)

Ông Jackson sẽ cạnh tranh với Thượng nghị sĩ đương nhiệm là bà Susan Collins của đảng Cộng hòa. Bà Collins xuất hiện trên lá phiếu lần đầu vào năm 1996 và liên tục tái đắc cử một cách dễ dàng, ngay cả trong những kỳ bầu cử mà cử tri Maine nghiêng về ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Georgia

Tại bang chiến địa Georgia, Thượng nghị sĩ Jon Ossoff của đảng Dân chủ đang đối đầu với Hạ nghị sĩ Mike Collins của đảng Cộng hòa, người nhận được sự hậu thuẫn công khai từ ông Trump.

Bang Georgia trở thành tâm điểm cạnh tranh hàng đầu trong các mùa bầu cử gần đây, nơi ông Trump từng giành chiến thắng sát nút trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2024.

Dù vậy, Hạ nghị sĩ Collins liên tục gây tranh cãi trên không gian mạng. Năm 2024, ông từng hứng làn sóng chỉ trích gay gắt khi cáo buộc Tổng thống Joe Biden hồi đó chỉ đạo ám sát ông Trump.

Hiện tại, phần lớn các cuộc thăm dò đều cho thấy ông Ossoff đang dẫn trước.

Ohio

Cựu Thượng nghị sĩ Sherrod Brown của đảng Dân chủ đang đặt kỳ vọng cử tri Ohio sẽ ghi nhận dấu ấn kinh tế lâu dài của ông để giúp ông giành chiến thắng.

Đối thủ của ông là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đương nhiệm Jon Husted, người được bổ nhiệm vào vị trí này từ năm 2025, sau khi ông JD Vance nhậm chức Phó Tổng thống.

Trước đó, ông Husted từng giữ chức vụ phó thống đốc và quan chức phụ trách ngoại giao của bang.

Dù cử tri Ohio có xu hướng ngả sang đảng Cộng hòa trong thập kỷ qua, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Brown vẫn đang dẫn trước đối thủ từ 3 - 4 điểm. Người chiến thắng cuộc đua này sẽ đảm nhiệm phần thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông Vance - kéo dài đến tháng 1/2029.

Đảng Cộng hòa hy vọng Thượng nghị sĩ John Sununu sẽ giành chiến thắng tại bang New Hampshire. (Ảnh: AP)

New Hampshire

Ngày 8/9, bang New Hampshire tổ chức bầu cử sơ bộ để tìm người kế nhiệm Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen.

Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ đề cử cựu Thượng nghị sĩ John Sununu, người từng có nhiệm kỳ từ năm 2003–2009, trong khi Hạ nghị sĩ Chris Pappas hiện dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ của đảng Dân chủ.

Giới phân tích nhận định đảng Dân chủ đang nắm giữ lợi thế nhỉnh hơn.