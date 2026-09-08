TPHCM: Xe buýt chật ních, sinh viên phải 'bấm bụng' chọn xe ôm đến trường

TPO - Để kịp giờ vào học, nhiều sinh viên ở Ký túc xá khu B - Đại học Quốc gia TPHCM buộc phải đặt xe ôm công nghệ với giá tăng cao gấp đôi, thậm chí là gấp ba thay cho việc đi xe buýt.

Với sinh viên đang sinh sống và học tập tại Ký túc xá khu B - Đại học Quốc gia TPHCM, việc đến trường bằng xe buýt là lựa chọn hàng đầu vì tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để kịp giờ học, nhiều sinh viên phải đặt xe ôm công nghệ hoặc đi xe ôm truyền thống với giá "chát".

Theo ghi nhận, sáng 8/9, các trạm xe buýt phía trước Ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TPHCM chật kín sinh viên ngồi chờ từ tờ mờ sáng.

6 giờ 20 phút sáng, sinh viên ở ký túc xá khu B xếp hàng chờ xe buýt kín 2 bên đường. Ảnh: T.Đạt

Năm đầu tiên nhập học tại TPHCM, Minh Nguyệt (sinh viên năm nhất, Trường ĐH Quốc tế ĐHQG TPHCM) ngỡ ngàng khi mới 6 giờ 20 phút đã không còn chỗ đứng, sinh viên tràn xuống đường để đón xe buýt nhưng đa số bác tài đi ngang đều “lắc đầu”, ra hiệu không còn chỗ.

“5 chuyến xe chạy qua thì may mắn có 1 chuyến nhận thêm được vài sinh viên. Bạn lên trước cố gắng lùi về sau nhiều nhất có thể để nhường chỗ cho bạn khác cùng đến trường. Hầu như không thể nhúc nhích”, Nguyệt chia sẻ.

Em Trần Tiến Đạt (sinh viên năm ba, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), cho biết 2 ngày qua, xe buýt liên tục bỏ trạm vì không thể đón thêm khách. Để kịp giờ học, Đạt và nhiều bạn khác buộc phải đặt xe ôm công nghệ hoặc xe ôm truyền thống gần đó.

Thông thường, giá xe công nghệ từ cổng ký túc xá khu B đến các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Quốc tế chỉ mất khoảng 20.000 – 25.000/ chuyến. Tuy nhiên, đến giờ cao điểm như sáng hoặc trưa, giá xe “đội” lên từ 50.000- 70.000đ/ chuyến.

“Em đi học bằng xe buýt từ năm nhất đại học, khi ấy cũng đông nhưng không chen chúc, ngộp thở đến mức bỏ trạm. Bây giờ muốn đi xe buýt thì phải đón xe tầm từ 5 giờ 40 đến 6 giờ. Đến sau khoảng thời gian đó chắc chắn phải chờ rất lâu, đặc biệt là tuyến 53, 99” , Đạt nói.

Theo nhiều sinh viên, tình trạng xe buýt qua làng Đại học quá tải không còn là chuyện lạ. Tháng 9/2025, khi tuyến xe buýt số 33 – tuyến xe buýt “vàng” của sinh viên điều chỉnh lộ trình, không còn dừng tại khu vực trước ký túc xá khu B, rất nhiều sinh viên phải thay đổi lịch trình đi học.

Ngay sau đó, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đã bổ sung thêm tuyến xe buýt số 60-5 vào hoạt động, kết nối từ Ký túc xá khu B đến các trường trong Đại học Quốc gia. Tuy nhiên, đến nay tình hình vẫn chưa cải thiện nhiều, đặc biệt vào các giờ cao điểm và đầu năm học.

Giao thông kẹt cứng trước cổng Ký túc xá khu B sáng 8/9. Ảnh: T. Đạt

Trên các diễn đàn mạng xã hội, sinh viên bày tỏ sự ngao ngán vì chờ xe buýt quá lâu

Nhiều sinh viên bày tỏ mong muốn tăng thêm số chuyến xe qua ký túc xá để việc đi học thuận tiện, tiết kiệm hơn. "Xe 53, 99 bây giờ "gánh" sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Nông lâm TPHCM, Công nghệ Thông tin. Với tuyến 170, chúng em chỉ đi buổi chiều, không chọn đi vào buổi sáng vì xe chạy lâu, mất nhiều thời gian" - một sinh viên cho biết.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, hiện có 12 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với Đại học Quốc gia TPHCM. Một số tuyến đi ngang qua khu vực, gồm: 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 60-5, 99, 166, 170, 61-77. Trong đó, đi ngang khu vực Ký túc xá khu B có tuyến 99, 53, 60-5.