Ả-rập Xê-út hứng đợt tấn công dữ dội từ phong trào Houthi, hàng chục người bị thương

TPO - Giới chức Ả-rập Xê-út cho biết, hoạt động tại một số cơ sở năng lượng của nước này đã bị đình trệ vào sáng 8/9 sau các cuộc tấn công do lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm có quan hệ với Iran - thực hiện, khiến hơn 70 người bị thương.

Theo Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út, các đám cháy đã bùng phát tại nhiều địa điểm. Lực lượng cứu hỏa cùng các đội ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và đánh giá thiệt hại.

"Các cơ quan chức năng đang xử lý hậu quả của các cuộc tấn công”, Bộ Năng lượng cho biết thêm. "Các biện pháp cần thiết sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn cho các cơ sở và người lao động, cũng như duy trì hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt”.

Theo thống kê, ít nhất 73 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào các thành phố phía nam như Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran.

Các xe tải bốc cháy và phát nổ trong cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các xe tải đi từ lãnh thổ Ả-rập Xê-út tại cửa khẩu Al-Wadiah. (Ảnh: Al Jazeera)

Lực lượng Houthi - nhóm kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen - đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Ả-rập Xê-Út kể từ khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Riyadh vào tháng 7.

Hôm 7/9, tờ Financial Times đưa tin, các cơ sở dầu khí của Aramco tại Jazan (Ả-rập Xê-út) đã bị tấn công trong đợt tập kích mới, và mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Tuy nhiên, Aramco hiện chưa đưa ra bình luận.

Ông Turki al-Malki - người phát ngôn của liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đang tham chiến tại Yemen - gọi các cuộc tấn công này là "sự leo thang nghiêm trọng", "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền" và là "mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, an toàn của công dân và cư dân tại đây".

Ông tuyên bố sẽ đáp trả, khẳng định liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu "sẽ thực hiện mọi biện pháp tác chiến cần thiết để ngăn chặn lực lượng dân quân Houthi với quyết tâm cao nhất".

Phía Houthi không bình luận về các cuộc tấn công này, nhưng cho biết sẽ sớm đưa ra tuyên bố về "một chiến dịch quân sự quy mô lớn" nhắm vào sâu trong lãnh thổ Ả-rập Xê-út.

Cùng ngày, lực lượng trung thành với Chính phủ Yemen đã phát động các cuộc phản công chống lại phong trào Houthi, đặt mục tiêu giành lại thủ đô Sanaa từ tay nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này.

Giao tranh đã leo thang từ 7/9 tại các tỉnh Taiz, al-Bayda và al-Jawf - khu vực được xem là cửa ngõ chính dẫn vào thủ đô. Lực lượng chính phủ, với sự hỗ trợ của Ả-rập Xê-út, tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các vị trí của Houthi, đồng thời báo cáo về những "trận chiến quyết liệt" có sự tham gia của bộ binh.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yemen - Samir Al-Sabri - phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng chính phủ đã quyết định "giành lại Sanaa".

Ông Majid al-Nuzaili - người phát ngôn của các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen - cho biết mục tiêu của chiến dịch là "giải phóng Yemen khỏi sự kiểm soát" của Houthi "và khôi phục Sanaa trở thành thủ đô cho tất cả người dân Yemen".