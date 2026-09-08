Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ả-rập Xê-út hứng đợt tấn công dữ dội từ phong trào Houthi, hàng chục người bị thương

Minh Hạnh

TPO - Giới chức Ả-rập Xê-út cho biết, hoạt động tại một số cơ sở năng lượng của nước này đã bị đình trệ vào sáng 8/9 sau các cuộc tấn công do lực lượng Houthi tại Yemen - nhóm có quan hệ với Iran - thực hiện, khiến hơn 70 người bị thương.

Theo Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út, các đám cháy đã bùng phát tại nhiều địa điểm. Lực lượng cứu hỏa cùng các đội ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và đánh giá thiệt hại.

"Các cơ quan chức năng đang xử lý hậu quả của các cuộc tấn công”, Bộ Năng lượng cho biết thêm. "Các biện pháp cần thiết sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn cho các cơ sở và người lao động, cũng như duy trì hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt”.

Theo thống kê, ít nhất 73 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào các thành phố phía nam như Abha, Khamis Mushait, Jazan và Najran.

oflddwn2dfpyracdujkz5dv4am.jpg
ctxhklra65obfigzlhnwavhdbu.jpg
Các xe tải bốc cháy và phát nổ trong cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các xe tải đi từ lãnh thổ Ả-rập Xê-út tại cửa khẩu Al-Wadiah. (Ảnh: Al Jazeera)

Lực lượng Houthi - nhóm kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen - đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Ả-rập Xê-Út kể từ khi tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Riyadh vào tháng 7.

Hôm 7/9, tờ Financial Times đưa tin, các cơ sở dầu khí của Aramco tại Jazan (Ả-rập Xê-út) đã bị tấn công trong đợt tập kích mới, và mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Tuy nhiên, Aramco hiện chưa đưa ra bình luận.

Ông Turki al-Malki - người phát ngôn của liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đang tham chiến tại Yemen - gọi các cuộc tấn công này là "sự leo thang nghiêm trọng", "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền" và là "mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, an toàn của công dân và cư dân tại đây".

Ông tuyên bố sẽ đáp trả, khẳng định liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu "sẽ thực hiện mọi biện pháp tác chiến cần thiết để ngăn chặn lực lượng dân quân Houthi với quyết tâm cao nhất".

Phía Houthi không bình luận về các cuộc tấn công này, nhưng cho biết sẽ sớm đưa ra tuyên bố về "một chiến dịch quân sự quy mô lớn" nhắm vào sâu trong lãnh thổ Ả-rập Xê-út.

Cùng ngày, lực lượng trung thành với Chính phủ Yemen đã phát động các cuộc phản công chống lại phong trào Houthi, đặt mục tiêu giành lại thủ đô Sanaa từ tay nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này.

Giao tranh đã leo thang từ 7/9 tại các tỉnh Taiz, al-Bayda và al-Jawf - khu vực được xem là cửa ngõ chính dẫn vào thủ đô. Lực lượng chính phủ, với sự hỗ trợ của Ả-rập Xê-út, tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các vị trí của Houthi, đồng thời báo cáo về những "trận chiến quyết liệt" có sự tham gia của bộ binh.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yemen - Samir Al-Sabri - phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng chính phủ đã quyết định "giành lại Sanaa".

Ông Majid al-Nuzaili - người phát ngôn của các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen - cho biết mục tiêu của chiến dịch là "giải phóng Yemen khỏi sự kiểm soát" của Houthi "và khôi phục Sanaa trở thành thủ đô cho tất cả người dân Yemen".

Minh Hạnh
Reuters
#Ả-rập Xê-út #phong trào Houthi #Yemen #Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe