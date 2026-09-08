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Việt Nam hướng tới tự chủ công nghệ chế tạo xe tăng chủ lực

Nguyễn Minh

TPO - Xe tăng chủ lực được Bộ Quốc phòng định hướng thiết kế đồng bộ, hiện đại, tích hợp các công nghệ tiên tiến về động lực, điều khiển, điện tử và thông tin liên lạc.

Ngày 8/9, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị về định hướng phương án nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực, nhằm từng bước nâng cao năng lực tự chủ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

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Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị báo cáo, trao đổi về yêu cầu, định hướng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe tăng chủ lực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung làm rõ các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, khả năng cơ động, khả năng tích hợp các hệ thống, trang bị và phương án khai thác, sử dụng.

Theo đó, xe được định hướng thiết kế đồng bộ, hiện đại, tích hợp các công nghệ tiên tiến về động lực, điều khiển, điện tử, thông tin liên lạc, nâng cao khả năng cơ động, khả năng bảo vệ và hiệu quả hoạt động trong tác chiến; đồng thời bảo đảm thuận lợi trong khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp hoàn thiện thiết kế, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật với khả năng nghiên cứu, chế tạo trong nước; chú trọng tính đồng bộ của sản phẩm, khả năng làm chủ công nghệ, bảo đảm kỹ thuật và khả năng phát triển, nâng cấp trong quá trình khai thác, sử dụng.

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Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ nghiên cứu, chế tạo xe tăng hạng nhẹ T-1 tại Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), tháng 4/2026.
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Một số loại xe tăng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại. Ảnh: Nguyễn Minh

Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, nghiên cứu, chế tạo xe tăng - thiết giáp là một trong những hướng góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng; từng bước nâng cao năng lực tự chủ về vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện định hướng và giải pháp thực hiện; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, từng bước hình thành năng lực thiết kế, chế tạo, sản xuất xe tăng chủ lực.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, nhà máy và đơn vị sử dụng, bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tế; thuận lợi trong khai thác, bảo đảm kỹ thuật và có khả năng phát triển, nâng cấp trong tương lai.

Nguyễn Minh
#xe tăng chủ lực #tự chủ công nghệ #chế tạo xe tăng chủ lực #Bộ Quốc phòng #công nghiệp quốc phòng #Thượng tướng Phạm Hoài Nam #Quân đội Việt Nam

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