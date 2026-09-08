'Cơn điên' của Người Nhện

TPO - Mùa phim hè năm 2026 của Hollywood đã xác lập doanh thu cao nhất mọi thời đại, với 4,76 tỷ USD. Công lớn đến từ bom tấn siêu anh hùng “Spider-Man: Brand New Day”, The Odyssey và loạt phim khác.

Theo kênh đo lường điện ảnh và truyền thông Rentrak, doanh thu bán vé tại thị trường nội địa Mỹ từ ngày 1/5 đến hết kỳ nghỉ Lễ Lao động (7/9) đạt 4,76 tỷ USD. Con số này vượt qua kỷ lục tồn tại lâu nay, được thiết lập năm 2013 với 4,755 tỷ USD, nhờ những bộ phim như Iron Man 3, Despicable Me 2 và Man of Steel.

Nếu xét kỹ, kỷ lục mới chưa quá thuyết phục vì doanh thu bán vé hơn một thập kỷ trước chưa được điều chỉnh theo lạm phát. Ngoài ra, mùa phim hè năm nay kéo dài hơn một chút (130 ngày) so với năm 2013 (123 ngày), do kỳ nghỉ Lễ Lao động không cố định - thứ Hai đầu tiên của tháng 9.

Phòng vé Hollywood đã có mùa phim hè thành công rực rỡ. Ảnh: OGB.

Dù vậy, đây vẫn là cột mốc đáng ăn mừng. Con số 4,76 tỷ USD cho thấy sau 5 năm đầy bất ổn của ngành điện ảnh, khán giả tìm lại được tình yêu dành cho màn ảnh rộng.

Paul Dergarabedian - người phụ trách xu hướng thị trường của Rentrak - nhận định: “Mặc dù kỷ lục phòng vé mùa hè đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với các rạp chiếu phim, con số chỉ là một phần của câu chuyện. Điều khiến mùa hè năm nay trở nên đặc biệt quan trọng và có khả năng tạo bước ngoặt là với nhiều người, mùa hè vừa qua đã nhắc họ nhớ đi xem phim thú vị đến mức nào. Điều đó có thể thúc đẩy thói quen đến rạp trong tương lai, tạo ra thế hệ khán giả mới và duy trì đà tăng trưởng của thị trường điện ảnh”.

Mùa hè năm nay cũng đáng chú ý khi lần đầu trong lịch sử, cả bốn tháng đều đạt doanh thu trên một tỷ USD. Theo Rentrak, tháng 5 mang về 1,07 tỷ USD, tháng 6 đạt 1,08 tỷ USD, tháng 7 thu 1,18 tỷ USD và tháng 8 tăng vọt lên 1,27 tỷ USD.

Đối với Hollywood, mùa phim hè có vai trò đặc biệt quan trọng bởi doanh thu trong 4 tháng này chiếm 40% tổng doanh thu phòng vé cả năm. Đây mới là lần thứ hai kể từ đại dịch COVID-19 doanh thu bán vé vượt mốc 4 tỷ USD. Lần đầu là năm 2023, khi cơn sốt Barbenheimer giúp doanh thu đạt 4,09 tỷ USD.

Năm 2019, ở giai đoạn cuối cùng được xem là “bình thường” của phòng vé, doanh thu mùa hè đạt 4,3 tỷ USD nhờ Avengers: Endgame, cùng một số bom tấn khác có doanh thu trên một tỷ USD. Năm 2018, mùa phim hè đạt 4,42 tỷ USD, với Avengers: Infinity War và Incredibles 2 nằm trong nhóm những bộ phim có doanh thu cao nhất.

Năm nay bắt đầu bằng những phần tiếp theo của các thương hiệu đã được kiểm chứng qua thời gian như Toy Story 5 và The Devil Wears Prada 2, bên cạnh sức hút bất ngờ từ thế hệ Gen Z như Obsession và Backrooms.

Spider-Man: Brand New Day đóng góp lớn cho thành công chung của phòng vé nội địa Mỹ. Ảnh: Sony Pictures

Phần lớn công lao cho cột mốc đáng ghi nhận này thuộc về bom tấn Marvel của Sony, Spider-Man: Brand New Day, đã thu được 923 triệu USD tại thị trường nội địa Mỹ và 2,4 tỷ USD trên toàn cầu.

Sử thi The Odyssey của Christopher Nolan, do Universal phát hành, cũng vượt xa kỳ vọng, với 589 triệu USD tại Bắc Mỹ và 1,62 tỷ USD trên toàn thế giới.

Trong kỳ nghỉ Lễ Lao động (4-7/9), Spider-Man 4 tiếp tục đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ sáu liên tiếp, thu 23,5 triệu USD.

Với sức bền chưa từng có, Brand New Day được dự đoán sớm vượt qua Star Wars: The Force Awakens năm 2015 (936 triệu USD, chưa điều chỉnh theo lạm phát) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé nội địa Mỹ. Trong khi đó, phim đang là tác phẩm có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử trên toàn cầu, chỉ sau Avatar năm 2009 (2,9 tỷ USD) và Avengers: Endgame (2,7 tỷ USD).

The Odyssey đứng thứ hai với 17,3 triệu USD trong kỳ nghỉ, sau 8 tuần công chiếu. Imax đóng góp 486 triệu USD vào doanh thu toàn cầu của bộ phim.