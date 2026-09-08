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Pháp luật

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Vụ khởi tố 19 bị can ở Phòng khám Phượng Đỏ: Sở Y tế từng thanh tra, phạt nhiều vi phạm

Nguyễn Hoàn

TPO - Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, số 498 Nguyễn Văn Linh (TP Hải Phòng) từng bị Sở Y tế thanh kiểm tra, xử phạt do nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động khám, chữa bệnh. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can là bác sĩ, nhân viên y tế tại phòng khám này về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Trốn thuế".

Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, số 498 Nguyễn Văn Linh (Hải Phòng) cửa đóng then cài từ khi bị cảnh sát khám xét, điều tra.

Nhiều lần bị phạt do vi phạm

Nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, cuối năm 2025, Sở Y tế TP Hải Phòng từng tổ chức lực lượng kiểm tra đột xuất Nhà thuốc Phượng Đỏ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Hải Phòng, trụ sở số 498 Nguyễn Văn Linh (phường An Biên, TP Hải Phòng) do ông Vũ Trọng Tiền (SN 1991, ở Hải Phòng) làm giám đốc.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác Sở Y tế đã phát hiện nhiều vi phạm tại Nhà thuốc Phượng Đỏ (hay còn gọi là Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ).

Cụ thể, ngày 17/12/2025, bác sỹ Xiao Yong (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) thực hiện khám chữa bệnh, chỉ định điều trị bằng ngôn ngữ khác, không phải tiếng Việt mà ngôn ngữ đó chưa được đăng ký sử dụng và người phiên dịch chưa được công nhận trình độ phiên dịch sang tiếng Việt.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được ghi bằng tiếng Việt nhưng không thể hiện sự có mặt của phiên dịch viên. Bác sỹ ngoại quốc này sau đó bị phạt 7,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề thời hạn 2 tháng.

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Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, số 498 Nguyễn Văn Linh, TP Hải Phòng.

Khoảng một tuần sau, tổ công tác Sở Y tế tiếp tục kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, lực lượng chức năng phát hiện nhà thuốc này không niêm yết giá bán lẻ một số loại thuốc, không ghi đơn vị tính theo gói.

Đồng thời phát hiện kỹ thuật viên xét nghiệm, điều dưỡng khi làm việc không đeo biển tên theo quy định.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện hồ sơ tài liệu tại phòng khám này không ghi thông tin bác sỹ theo quy định.

Giữa tháng 2/2026, Sở Y tế Hải Phòng đã quyết định xử phạt Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ y tế Hải Phòng và một số cá nhân là nhân viên, điều dưỡng do những vi phạm nêu trên.

Kể từ khi bị thanh kiểm tra, xử phạt, Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ tiếp tục hoạt động cho đến khi bị cảnh sát khám xét, điều tra.

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Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khám xét tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ ngày 5/8.

Thủ đoạn làm bệnh nhân đau đớn, ép trả thêm tiền

Trước đó, tối 7/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can liên quan Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ về các tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Trốn thuế". Trong đó, có 5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc.

Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ do Lin Wei Min (SN 1971) thành lập từ tháng 3/2017 rồi thuê Vũ Trọng Tiền (SN 1991, ở phường Lê Chân) và Trần Thị Thu Hương (SN 1982, ở phường An Biên) lần lượt làm Giám đốc và Phó Giám đốc.

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19 bị can trong vụ án.

Thông qua trang web và các nền tảng mạng xã hội tìm hiểu, nhiều người Hải Phòng có nhu cầu khám chữa bệnh, chủ yếu các bệnh về nam khoa, phụ khoa thì được nhân viên Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ tư vấn đến trực tiếp khám, xét nghiệm, làm thủ thuật y tế.

Quá trình làm thủ thuật y tế, nhóm đối tượng là bác sĩ, nhân viên y tế dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn về thể chất, hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh của mình nhằm cưỡng ép bệnh nhân phải trả thêm tiền làm các gói “thủ thuật cao cấp”, có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu.

Cảnh sát nhận định, đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi các đối tượng đánh trúng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người bệnh, biến hoạt động khám chữa bệnh thành công cụ gây sức ép về kinh tế.

Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ từng bị nhiều khách hàng là người dân thành phố cảng phản ánh, kiến nghị về quy trình khám, điều trị, giá dịch vụ cao hơn nhiều các phòng khám khác. Khi đến khám, điều trị, bệnh nhân thường được tư vấn, báo giá dịch vụ khác nhiều so với quảng cáo khiến chi phí phát sinh… Do đó, nhiều người đã tố giác tới cơ quan chức năng.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, người dân khi đi khám bệnh cần yêu cầu cơ quan y tế cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, chi phí dịch vụ, thận trọng trước những yêu cầu thanh toán bất thường hoặc việc gây áp lực phải thực hiện ngay các thủ thuật, gói dịch vụ có giá trị cao.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Phòng khám Phượng Đỏ #Trốn thuế #Cưỡng đoạt tài sản #phòng khám tai tiếng

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