Khởi tố người Trung Quốc đưa tiền vào Việt Nam để buôn bán nhưng không khai báo

TPO - Ngày 8/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cụ thể, khoảng 12h25 ngày 3/9, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện Zhao Fuyi (Triệu Phó Nghị, SN 1996, trú huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) mang theo lượng lớn tiền mặt khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 355 triệu đồng tiền mặt, gồm 602 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 120 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 300 tờ mệnh giá 100.000 đồng cùng 3 điện thoại di động.

Đối tượng Zhao Fuyi cùng tang vật bị thu giữ.

Theo điều tra ban đầu, Zhao Fuyi làm nghề kinh doanh, thường xuyên xuất nhập khẩu rau củ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Do đang nợ tiền hàng tại Việt Nam, người này mang theo 355 triệu đồng tiền mặt để nhập cảnh vào Việt Nam.

Zhao Fuyi khai mục đích mang tiền là chuyển vào tài khoản cá nhân để thanh toán tiền hàng và tiền thuê công nhân bốc xếp. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, người này không khai báo số tiền trên với cơ quan Hải quan theo quy định.