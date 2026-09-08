Vì sao hung thủ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị khởi tố thêm tội ‘Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng’ ?

TPO - Trong vụ án sát hại 3 mẹ con gây rúng động dư luận tại Đồng Nai, việc đối tượng Nguyễn Đức Anh bị khởi tố thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao hung thủ không dùng súng để gây án nhưng lại bị khởi tố về tội danh này?

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, ngày 04/09/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005) để điều tra về 02 (hai) tội danh “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định Đức Anh đã chuẩn bị một con dao Thái Lan, đến nhà bạn gái cũ với ý định sát hại nhưng không thành, sau đó nghi phạm đột nhập vào nhà bên cạnh và tiếp tục dùng dao tấn công gia đình ông N.V.Q. (40 tuổi) khiến vợ cùng 2 con ông Q. tử vong, ông Q. bị thương nặng.

Không phải mọi con dao đều là vũ khí quân dụng

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiếu - Đoàn luật sư TP Đồng Nai, cách hiểu vũ khí quân dụng chỉ là súng, đạn, chất nổ,… trong suy nghĩ và nhận định của đại đa số người dân đã không còn đầy đủ nếu đặt trong bối cảnh pháp luật hiện hành.

Luật sư Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiếu - Đoàn luật sư TP Đồng Nai

Từ ngày 01/01/2025, khi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 bắt đầu có hiệu lực đã bổ sung thêm một số trường hợp liên quan đến vật dụng là “dao có tính sát thương cao”. Cụ thể, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 2, “dao có tính sát thương cao” được quy định là “vũ khí quân dụng” khi nó được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật.

Ngoài ra, phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 75/2024/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) cũng quy định những đặc điểm, cấu tạo của dao sắc, nhọn có tính sát thương cao như: Tay cầm, lưỡi dao; lưỡi sắc và nhọn, hình dạng thẳng hoặc cong, có chiều dài từ 12cm trở lên, chiều rộng từ 2cm trở lên.

Trong vụ án trên, với hung khí là dao Thái Lan, bị can đã sử dụng để tước đoạt đi mạng sống và sức khỏe của những người vô tội một cách man rợ đã đủ các điều kiện để xem xét đây là “vũ khí quân dụng” và người sử dụng nó bị xử lý hình sự theo Điều 304 Bộ luật hình sự 2015 là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

2 con dao cơ quan công an phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Bộ Công an

“Điểm mấu chốt là không thể tách rời loại dao khỏi mục đích sử dụng. Cùng một loại dao nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau có thể dẫn đến cách phân loại pháp lý khác nhau”, Luật sư Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 6 Điều 2 Luật Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), “dao có tính sát thương cao” sẽ được xem như là “vũ khí quân dụng” trong một số trường hợp, cụ thể: Thứ nhất, sử dụng dao có tính sát thương cao với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật, thì quy định là vũ khí quân dụng. Thứ hai, sử dụng “dao có tính sát thương cao” phục vụ mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày thì không coi là “vũ khí quân dụng”.

Thông điệp cảnh báo từ vụ án rúng động

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hiếu, Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm tại khung cơ bản. Tùy tính chất, hậu quả và các tình tiết cụ thể, hành vi có thể thuộc các khung hình phạt cao hơn.

Ngoài ra, việc Nguyễn Đức Anh đồng thời bị khởi tố về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” cũng không đồng nghĩa với việc xử lý 2 lần đối với cùng một hành vi. Việc một người bị khởi tố về 2 tội danh có nghĩa cơ quan điều tra đang xem xét trách nhiệm hình sự đối với 2 hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, đây chưa phải là căn cứ để khẳng định người đó đã phạm tội; việc có tội hay không và mức hình phạt cụ thể chỉ được xác định bằng bản án có hiệu lực của Tòa án.

Trong đó, tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 nhằm bảo vệ tính mạng con người, khi đó theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 nhằm bảo vệ chế độ quản lý đặc biệt của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng và phương tiện kỹ thuật quân sự. Do đó, nếu hành vi của người phạm tội đồng thời đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành của nhiều tội danh thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm nhiều tội theo quy định pháp luật.

Với vụ án ở Đồng Nai, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là 3 người tử vong và một người bị thương.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

“Đối với tội “Giết người”, hành vi của Đức Anh có thể bị xem xét thêm các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, trong đó có tình tiết giết từ 2 người trở lên và giết người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, việc xác định chính xác các tình tiết định khung và hình phạt cuối cùng thuộc thẩm quyền của Cơ quan tiến hành tố tụng và Tòa án trên cơ sở toàn bộ chứng cứ của vụ án”, luật sư Nguyễn Văn Hiếu nhận định thêm.

Luật sư Nguyễn Văn Hiếu cũng cho rằng vụ án cũng cho thấy người dân cần hiểu đúng quy định mới về dao có tính sát thương cao. Không chỉ súng, đạn, bom, mìn mới có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về vũ khí quân dụng. Một số loại dao có tính sát thương cao, nếu được sử dụng nhằm xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe con người, cũng có thể rơi vào phạm vi “vũ khí quân dụng” theo quy định mới.